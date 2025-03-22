Психолог предупредил об опасности длительного просмотра сериалов

Это может привести к напряжению и истощению организма.

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Оптимальное время — два с половиной часа.

Об этом сообщила Елена Соловьёва в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если вы смотрите хороший фильм или программу, которая расслабляет, например, "В мире животных", то при просмотре два с половиной часа вы будете отдыхать. Лучше, если вы будете в удобной позе и рядом с вами не будет людей, которые вас напрягают. А после двух с половиной часов произойдёт перестимуляция. Вы уже начнёте напрягаться. То есть два с половиной часа — это мы себя расслабляем. А три часа мы себя уже перестимулируем, и мы начинаем, наоборот, энергию отдавать».

Ранее Соловьёва посоветовала лежать и читать книги в отпуске. Походы по экскурсиям стоит исключить. Важно «уметь отдыхать».