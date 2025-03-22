Ученые выяснили, как предсказать конец любви

Исследование, проведенное институтом психологии при Университете имени Иоганна Гутенберга в Майнце, показало, что конец романтических отношений не наступает внезапно, сигналы-предвестники появляются за год или два до расставания. Метаанализ опубликован в Journal of Personality and Social Psychology.

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Психологи проанализировали данные четырех национальных исследований, проведенных в Германии, Австралии, Великобритании и Нидерландах. Все эти страны можно охарактеризовать как «западные, с высоким уровнем образованныя жителей, индустриализированные, богатые и демократические». Всего в анализе участвовало 11 295 человек, а контрольная группа состояла из примерно такого же количества пар, которые не расстались. Исследования проводились в течение 12-21 лет в зависимости от страны. Во всех странах испытуемых просили указать, насколько они были удовлетворены своими существующими романтическими отношениями на тот момент.

Общий вывод исследования заключается в том, что снижение удовлетворенности отношениями происходит в два этапа: начинается с незначительной потери интереса, которая через несколько лет переходит в «терминальный» или финальный этап, после которого начинается стремительное ухудшение. Этот терминальный этап длится от 7 до 28 месяцев (в среднем от года до двух лет) и приводит к окончательному расставанию.

«Как только этот этап начинается, отношения обречены. Этот финальный спад был замечен только у тех пар, которые расстались», — объясняет профессор Янина Бюллер.

При этом оба партнера оценивают «терминальный» этап по-разному. Партнер, инициирующий разрыв, становится недовольным отношениями раньше, чем второй, для которого этап перехода наступает сравнительно незадолго до расставания. Он испытывает гораздо более резкое падение удовлетворенности отношениями.

Бюллер подчеркивает, что осознание этих этапов отношений может помочь предотвратить разрыв. Многие пары обращаются за помощью слишком поздно, уже после наступления переходного этапа. Понимание этих процессов и начало действий еще на этапе первого спада удовлетворенности может помочь сохранить отношения.