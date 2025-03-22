Психолог объяснил, что говорит о человеке неряшливый внешний вид

Неряшливый внешний вид может говорить о проблемах с психикой, а необычная прическа — о желании дистанцироваться от общества, заявил NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения психолог Александр Кононов. По его словам, при возникновении психических отклонений люди часто не способны критически оценить свою внешность.

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«Неспособность критически оценить свой внешний вид и неряшливость могут быть одним из косвенных указаний на имеющееся психическое расстройство. В то время как способность ухаживать за собой, владение навыками самообслуживания и соблюдения элементарных правил ухода, в частности за волосами, указывают на сохранность психики человека. Что еще можно сказать о человеке, глядя на его прическу? Что он дистанцируется от общества, считает себя уникальным бунтарем — если у него необычная прическа или яркий цвет волос. Или что он, наоборот, придерживается моды», — сказал Кононов.

Он добавил, что мужчины чаще всего коротко стригут затылок и выбривают виски, чтобы подчеркнуть свою мужественность. При этом, отметил Кононов, короткая прическа у женщины может свидетельствовать о ее энергичности или о том, что она ценит свое время и не готова тратить его на укладку. По словам психолога, длинные волосы подчеркивают желание выглядеть и быть женственной, утонченной.

«Но, конечно, по одной прическе делать однозначный вывод о том, какой человек, невозможно и неправильно. Необходимо видеть его целостно и учитывать разные факторы, которые могли повлиять на выбор прически и цвета волос: моду, материальное положение, состояние волос и многое другое», — объяснил Кононов.

Ранее карьерный эксперт Светлана Семеренко рассказала, что внешний вид кандидата играет важную роль на собеседовании и правильно подобранный наряд может увеличить шансы на получение предложения о работе. По ее словам, лучше приходить в удобной и комфортной одежде.