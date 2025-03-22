Психологические трюки, помогающие расположить к себе любого собеседника

Как сходу понравиться малознакомому человеку, будь то кандидат в мужья или руководитель на новом месте работы? Казалось бы, все индивидуально и универсальной тактики не существует. Отчасти это правда, но ничто не мешает вам использовать хитрые трюки во время беседы, которые точно заставят визави обратить на вас особое внимание. Психолог Юлия Шилова рассказала изданию WoamnHit о самых эффективных способах расположить к себе человека.

Смотрим в глаза

Идеально, если во время беседы ваш взгляд будет на одном уровне с глазами человека напротив. Это важный фактор, который почти сразу вызывает желание вам доверять, внимательно ловить каждое ваше слово. Взгляд ни в коем случае не должен бегать.

Зеркалим позу и движения

«Например, собеседник положил себе руку на колено — и вы кладете себе руку на колено. Он повернул голову влево, и вы делаете то же самое», — говорит эксперт.

Главное, чтобы это не выглядело нарочито, будто вы пародируете визави и сводите разговор в неумелую шутку.

Словесные трюки

Попробуйте еще один известный лафхак. Повторяйте за собеседником его последние фразы, но с уточняющей интонацией.

«К примеру, вы работаете в продажах и клиент произносит следующее: „Я бы хотел посмотреть каталог ваших товаров“. Отвечаем: „Отлично, вы хотите посмотреть каталог наших товаров. Сейчас я вам го принесу и вы ознакомитесь», — говорит Шилова.

Что отталкивает

А вот фразы вроде "если честно", "я тебя (вас) услышал" точно не сработают в вашу пользу. На подсознательном уровне они, скорее, отвернут от вас человека. Особенно последняя, в которой явно слышно высокомерие и желание поставить себя выше собеседника, поясняет психолог.