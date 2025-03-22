Почему россияне не ходят к семейным психологам

Согласно исследованию НАФИ, большинство россиян никогда не посещали семейного психолога, но почти четверть хотели бы это сделать. Оказывается, 8 из 10 пар сталкиваются с теми или иными проблемами в семейной жизни. Наверняка многие представители старшего поколения сейчас скептически пожимают плечами, мол, миллениалы (а с ними и зумеры) совсем не приспособлены к жизни — чуть что сразу к помощникам бегут, вот в наше время никаких психологов не было, и ничего — жили же как-то…

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Миллениал может возразить, что жить-то жили, но добавить, что «не тужили», — уже нельзя. Многие молодые люди помнят ссоры между родителями и воспроизведения этого сценария в своих семьях не хотят. Отсюда и разговоры о психологах. Кстати, о разговорах. Они ведь тоже бывают разные. Например, у меня во дворе ежедневно заседают мужички, молодые пенсионеры. У них на скамейке что-то вроде мужского клуба.

Заседают они всегда достаточно громко: один из членов «клуба» рассказывает про порядки в армейской части, где он служил в молодости, другой — про то, сколько окуней поймал на даче, а третий — про умницу сына, который поступил на бюджет в МИФИ. При этом никто из них не слушает остальных: «вот у нас в части такого бы не допустили…», «щука зимой хорошо на блесну идет…», «им говорят, что по окончании будут для оборонки процессоры делать...» И все заново. Вот в семейных отношениях часто происходит то же самое. Каждый говорит о своем и не слышит другого. И хотя проблемы, как указано в исследовании, могут быть «теми или иными», корень у них — один.

Мы зачастую слышим только себя. И психолог в этом случае нужен как независимый арбитр, который дает слово каждой стороне и акцентирует внимание на сказанном. В результате такого арбитража жена спустя 15 лет брака может узнать, например, что когда муж отмалчивается неделями после ссоры — он не обижается, а пытается собраться с мыслями, чтобы понять, что ответить. Думает долго человек, ну не может он по-другому! А ведь к тому времени супруга успеет уже и следующий скандал закатить, обидевшись на «обиду» второй половины. Психолог предложит женщине в следующий раз выждать время и выслушать мужа, когда он созреет на ответ. И этот совет действительно может помочь спасти брак.

Вот только почему мужчина сам об этом не сказал? Да просто непринято у них разговаривать по душам! Цены в магазинах, учеба детей — это да, а вот «что чувствуешь», «о чем мечтаешь», «за что благодарен близкому человеку» — это все несерьезно как-то. Парадокс в том, что диалог подразумевает участие двоих, но в семейных отношениях нередко происходят исключительно монологи. А узнают супруги об этом часто только после похода к специалисту.

Впрочем, научиться разговаривать можно и без психотерапевтов. В одном из маркетплейсов я видела игру, где на карточках написаны вопросы для пары, чтобы лучше узнать друг друга. Судя по рейтингу и отзывам, игра очень популярна. А можно вообще без всяких карточек обойтись: просто подойти как-нибудь к близкому человеку, обнять его и ненавязчиво поинтересоваться, как, к примеру, его звала бабушка в детстве, нравится ли ему, когда его после работы расспрашивают о том, как прошел день, или нужно дать ему немного побыть в тишине, чтобы прийти в себя. Этот вариант взаимодействия, конечно, что называется, для сильных духом, но попробовать стоит — может, после нескольких таких вопросов и никакие арбитры уже не понадобятся...

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