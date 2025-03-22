Пять неочевидных причин женской ревности

Считается, что одним из проявлений женской эмоциональности является ревность. Конечно, при условии неравнодушия к партнеру. Не желать, чтобы любимый мужчина смотрел, а тем более ходил «на сторону» — это нормально. Но в конечном итоге ревность может перерасти в патологическую, и вместо «спасения» отношений придется спасать саму себя.

«Это разрушительная и иррациональная эмоция. Она не помогает абсолютно никак, а наоборот ломает „убивает“ человека изнутри», — говорит психолог Вероника Ахметова.

В беседе с изданием WomanHit она перечислила топ−5 неочевидных причин женской ревности. Не исключено, что в списке вы найдете и свою проблему и попробуете, наконец, с ней справиться.

Ахметова подчеркивает, что в ряде случаев женщина неистово ревнует не потому, что партнер дает повод, а из-за собственных личностных патологий. Рассмотрим каждую в отдельности.

Детские травмы

Если девочку в нежном возрасте постоянно упрекали, запугивали, сравнивали с «детьми маминой подруги», то, скорее всего, она вырастет неуверенной в себе, нуждающейся в чьем-то одобрении и старающейся всячески угодить, чтобы заслужить похвалу. В отношениях ей будет казаться, что она недостаточно хороша, не закрывает все потребности мужчины. А значит он непременно начнет посматривать, а потом и похаживать «налево»

Тревожность как норма жизни

Беспокойные натуры, склонные жить в состоянии страдания, накручивающие себя из-за любого пустяка, будут использовать ревность как подпитку для своего болезненного состояния.

«Просто человек не знает, как это сделать экологично, и появляется ревность. Это абсолютно бесполезная вещь. Это неосознанный процесс. У человека нет нужных инструментов для того, чтобы как-то иначе себя вести. Она вообще не понимает, что ее эмоции связаны с глубокой потребностью в стабильности и безопасности. Как только мужчина общается с кем-то другим, она чувствует, что теряет контроль над ситуацией, и это вызывает бурю эмоций под названием ревность, которые обусловлены просто внутренней тревогой», — говорит Ахметова.

С больной головы — на здоровую

Иногда ревность возникает как проекция собственных страхов. Если женщина когда-либо сама испытывала влечение к постороннему мужчине, а может, и состояла с ним в интимной связи, она будет подозревать партнера в тех же «грехах».

«Если я чувствовала вот это, то он сейчас может чувствовать то же самое. Он может искать кого-то на замену. Он может почувствовать влечение. Поэтому дай-ка я его оттуда вытащу и продемонстрирую ему ревность», — поясняет психолог.

Нехватка внимания и эмоций

Даже если в семье все стабильно и правильно, женщина может начать ревновать просто ради «остроты ощущений». Она неосознанно будет пытаться освежить чувства таким способом, вывести партнера на эмоции. И вроде бы проще сесть и поговорить с супругом о недостатке эмоциональной близости, а не ить тарелки в порыве ярости, но когда женщины искали легких путей?

«Это такой способ привлечь внимание мужчины, заставить партнера обратить на нее внимание. Это деструктивный способ сказать: 'Мне тяжело, мне без тебя плохо"», — говорит эксперт.

Отголоски прошлых отношений

Они так или иначе будут преследовать женщину годами, даже если в нынешних отношениях все идеально. Если женщина пережила измену, предательство, отношения оборвались внезапно, оставив недосказанность и дыру в душе, она будет реагировать на малейшие признаки, которые напоминают ей о прошлом негативном опыте.

«Это не значит, что она партнеру не доверяет, просто ее психика пытается защитить ее от повторяющихся проблем, и человек уходит в такую глухую броню под названием ревность», — разъясняет Вероника Ахметова.

Если обнаружили описание своей ситуации среди вышеизложенных, самое время обратиться к специалисту и решить проблему. В противном случае рискуете окончательно измучить и себя, и партнера, необоснованными упреками, истериками и подозрениями.