Психотерапевт назвала типы депрессии, которые сложнее всего распознать

Ежегодно 24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией: дата призвана привлечь внимание к проблемам ментального здоровья. Разбираемся вместе с врачом, что из себя представляет заболевание и почему иногда его очень сложно распознать.

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Симптомы заболевания

Многие люди путают депрессию с плохим настроением, гневом, обидой или обычной скукой. Однако это серьезное заболевание, которое требует полноценного лечения, рассказала Москве 24 врач-психотерапевт, заведующий 2-м психотерапевтическим отделением Центра ментального здоровья Виктория Комина.

"Негативные эмоции могут быть естественной реакцией на обстоятельства и не мешать нормальному функционированию человека. В плохом настроении люди способны выполнять физическую и умственную работу, а эмоции рано или поздно проходят по мере разрешения проблем. У депрессии же, как и у любой другой болезни, есть конкретные симптомы, которые четко разграничены. И это больше чем плохое настроение или тоска", – объяснила она.

По словам специалиста, основными симптомами являются:

сниженное настроение, подавленность (гипотимия);

снижение психической активности, то есть человек начинает медленнее думать, хуже запоминать (идеаторная заторможенность);

снижение двигательной активности (моторная заторможенность) ;

физические проявления: тахикардия, расширение зрачков и даже склонность к проблемам с ЖКТ .

У человека с депрессией также меняется мышление и формируется негативное отношение:

к самому себе. Пациент считает себя неполноценным, неадекватным, неизлечимо больным или обделенным, несостоятельным;

к своему опыту. Кажется, что окружающий мир предъявляет непомерные требования, несправедлив, устанавливает непреодолимые препятствия на пути к целям ;

к собственному будущему. Впереди человек видит лишь нескончаемую, бессмысленную череду тяжких испытаний, полагает, что ему предстоит постоянно терпеть трудности, разочарования и лишения.

В тяжелых формах депрессии человек перестает работать и учиться. Невыносимо трудными становятся даже обыденные вещи: сходить в душ, приготовить простую еду.

Виды расстройства

Существует две основные формы депрессии:

экзогенная (психогенная);

эндогенная.

Вторая возникает из-за внутренних факторов: генетическая предрасположенность, биохимические нарушения в организме или изменения в структуре мозга. Она не зависит от внешних обстоятельств и может проявиться без видимой причины, объяснила врач.

В свою очередь, психогенная – это форма заболевания, которая возникает из-за психологических факторов или стрессовых ситуаций. Она может быть вызвана различными событиями в жизни человека, например потерей близкого человека, разводом, финансовыми проблемами или травмами.

«Причем события необязательно должны быть трагическими. Существует так называемая депрессия достижения. Это ощущение пустоты и неудовлетворенности, которое возникает после достижения поставленных высот. Тут основную роль играет дофамин, который во многом помогает двигаться к цели. Мы фантазируем, что уже со всем справились, нам становится хорошо, благодаря этому бежим дальше. Но когда все наконец сбылось и работа закончена, предвкушать уже нечего, и дофамин больше не выделяется. Так человек чувствует растерянность и разочарование», – Виктория Комина, врач-психотерапевт, заведующий 2-м психотерапевтическим отделением Центра ментального здоровья.

Также срабатывает "ловушка достижения", когда человек убежден, что при реализации всех планов мы должны испытывать радостные, очень интенсивные эмоции. Однако люди склонны сильно переоценивать эти чувства. И когда ничего подобного не происходит, человек чувствует себя несколько опустошенным и обманутым, будто бы чего-то не доделал, объяснила специалист.

Часто депрессию сложно распознать, отметила психотерапевт.

"Если человек социально активный, у него много общения, друзей, успешно построена карьера, большая любящая семья – это совсем не значит, что он застрахован от расстройства. Существует скрытая, маскированная или, как еще о ней говорят, "улыбающаяся депрессия". В таком состоянии человек внешне остается деятельным, полным сил, работает в темпе со всеми, но внутри все в буквальном смысле болит. В данном случае улыбка – всего лишь маска для того, чтобы не отличаться от окружения ", – рассказала Комина.

Симптомы, по которым можно распознать "улыбающуюся депрессию":

хронические проблемы со сном. Больной испытывает трудности с засыпанием, пьет таблетки от бессонницы или, наоборот, при любом удобном случае ложится в постель ;

постоянная усталость. Человек жалуется на лень, неспособность сконцентрироваться на работе или учебе, возникают трудности в выполнении бытовых задач, которые раньше давались легко;

изменение пищевого поведения. Человек в депрессии либо совсем отказывается от еды, либо постоянно набивает желудок фастфудом. Это можно заметить по резкому похудению или набору веса за короткий срок;

эмоциональная переменчивость. Несмотря на показное веселье, люди с улыбающейся депрессией не могут играть роль постоянно. Периодически они уходят в себя, могут ни с того ни с сего разрыдаться, неадекватно отреагировать на замечание. Их эмоции очень переменчивы, внутри им плохо;

теряется интерес к любимым занятиям. Если раньше человек активно занимался спортом, творчеством, садоводством, то в какой-то момент хобби перестает приносить удовольствие;

падает уверенность в себе. Такие люди могут без конца за все извиняться, чувствовать себя виноватыми. Депрессивные больные относятся к себе предвзято, не видят своих достоинств, ощущают себя слабыми и никчемными, часто шутят по этому поводу.

Методы борьбы

Специалист подчеркнула, что если у человека депрессия, то советы в духе принять ванну, завести домашнее животное или заняться спортом не подойдут. Все это неспособно наладить биохимический процесс в головном мозге. При обнаружении описанных симптомов необходимо обратиться к психиатру или психотерапевту.

Но если говорить о профилактике психогенной депрессии, то спорт, общение с животными, прогулки стимулируют выработку эндорфинов, влияющих на эмоциональное состояние, нормализуют сон, снижают выработку гормона стресса кортизола. Это повышает стрессоустойчивость и профилактирует возникновение психогенной формы.

И ни в коем случае человеку с этим заболеванием не стоит говорит фразы типа "тебе нужно взбодриться", "дать себе пинка", "собрать волю в кулак", "перестать ныть" и другие подобные вещи. Все эти слова лишь усугубят тяжесть состояния, заключила врач.