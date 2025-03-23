Психотерапевт объяснил высокий уровень счастья среди финнов

Они живут в «зарегламентированном» обществе. Наблюдениями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился нарколог, академик Российской Академии медико-технических наук Александр Теслер.

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«Россия движется в сторону Финляндии, как я понимаю, по статистике. Но на самом деле счастье это очень условное, именно состояние. Хотя я где-то в начале 70-х столкнулся с настоящим финским счастьем в Ленинграде. Я видел, как приезжали финны туристическими автобусами, выходили с такой счастливой блуждающей улыбкой, а заносили их вечером в автобусы просто в состоянии абсолютного счастья, блаженства. Понимаете, финны — это люди, которые живут в достаточно зарегламентированном обществе. Это общество ещё зачастую с какими-то сельскими традициями. Соседи видят, что ты делаешь. Государство регламентирует законодательно все поступки финнов. И люди, которым удобно жить в такой парадигме, они живут. Все, кому хочется что-нибудь повеселее, пошире, они уезжают из Финляндии, потому что есть возможность работать по всему миру. А те, кто остаются, для них ощущение счастья — это вырваться из этой рабочей обстановки и получить свой кусок счастья. В Амстердаме люди ходят со счастливыми улыбками, но это химическое счастье, я бы так сказал».

Ранее Финляндия в восьмой раз возглавила рейтинг самых счастливых стран мира. В топ-5 также вошли Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды. Россия расположилась на 66-м месте из 153 возможных, поднявшись за год на шесть позиций. Такие данные содержатся во Всемирном докладе счастья, который готовится группой экспертов по заказу ООН. При составлении рейтинга учитываются такие критерии, как экономический потенциал страны, качество здравоохранения, уровень свободы и безопасности, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции и другие. За основу берутся средние показатели, собранные в течение трёх лет.