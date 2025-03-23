Как зависимость от маркетплейсов разрушает вашу жизнь

В России участились случаи разводов из-за неконтролируемых покупок на маркетплейсах. Одного из супругов раздражает онлайн-шопоголизм второй половинки из-за финансовых проблем, возникающих на этой почве, а также из-за захламления дома ненужными вещами. «Вечерняя Москва» узнала у психолога, сексолога Марии Дегтяревой, как помочь любимому человеку избавиться от онлайн-шопоголизма.

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Заполнить пустоту в душе от скуки в отношениях

По ее словам, пропаганда потребительских ценностей ведется повсеместно — от рекламы до социальных сетей, где жизнь идеализируется через призму обладания. Это создает дополнительные стрессовые факторы, которые побуждают людей к непомерным тратам. Следует понимать, что шопоголизм — это не просто привычка, а потенциально серьезное расстройство, в этом случае требуется комплексный подход к лечению.

«Шопоголизм, или компульсивное потребление, представляет собой психологическое расстройство, которое заключается в неконтролируемом желании приобретать товары, даже когда в них нет необходимости. Шопоголики не испытывают удовлетворения от покупок и часто скупают вещи, которые затем не используют. Этот феномен усугубляется рекламными акциями, скидками и бесконечным количеством товаров, доступных на маркетплейсах, что создает иллюзию, что сделать выгодную покупку очень легко», — рассказала она.

Специалист отметила, что, когда близкий человек увлечен онлайн-шопингом, ситуация может стать критической. Чаще всего это приводит к финансовым трудностям, долгам, проблемам в отношениях и даже к разводу. Становится трудно понять, как помочь близкому, сбросившему все рамки при выборе товаров.

«В данной ситуации поможет осознание того, что ваш партнер, листая маркетплейсы, ищет не вещь, а эмоциональную дозу. Онлайн-платежи не вызывают той боли расставания с деньгами, что наличные. Это создает иллюзию ненастоящей траты. Шопоголики — это ловцы эмоций. Когда человек не получает эмоции, например, в отношениях, он заполняет эту пустоту чем-то привычным и приятным. Многим женщинам-шопоголикам знакомы такие мысли: "Я покупаю эту сумку, потому что муж перестал замечать, как я выгляжу". Покупка чего-то нового делает нас счастливыми, по крайней мере до тех пор, пока мы не обнаружим, что это была всего лишь новая пижама, а не билет на Марс. А вот и парадокс: на самом деле вам не нужна новая пижама, когда у вас дома есть целая коллекция, сравнимая с музейной экспозицией. Так что, если вы заметили себя за серией "покупка, раскаяние, повтор", возможно, стоит задуматься о своих покупочных привычках. Зачем вам эта пижама? Чтобы смотреть сериалы с комфортом или для впечатления?» — говорит Дегтярева.

Эксперт подчеркнула, что в отношениях, так же как и в жизни, нужна новизна. Новые ощущения, эмоции, смена повседневной картинки. Помните, на свете есть вещи важнее, как, например, ваше душевное равновесие и финансовое здоровье. Здесь важно найти баланс между покупкой и реальными потребностями.

«Как только вы поймете это, вы перестанете заполнять пустоту в сердце очередной парой туфель, а вместо этого научитесь радоваться даже небольшим путешествием за город со своим партнером. Ваша задача — выбирать долгие удовольствия: прогулка с близким человеком, совместный просмотр фильма, приготовление ужина, разговор по душам», — заверила собеседница «ВМ».

Способ справиться со стрессом и кризисами

Психолог напомнила, что шопоголизм включает в себя не только непосредственные поведенческие аспекты, но и более глубокие эмоциональные и когнитивные факторы. Первое, что стоит учитывать, — это причина, по которой человек начинает стремиться к чрезмерным покупкам. Чаще всего шопоголизм коренится в желании уйти от стресса, единичных жизненных кризисов или неуверенности в себе.

«Покупка нового товара, особенно если он высококачественный и желаемый, может вызывать временное ощущение счастья и удовлетворения, что и становится триггером для повторяющихся действий. Этот эффект напоминает временные всплески дофамина, которые возникают при получении вознаграждения. Человек начинает ассоциировать покупку с радостью. Однако данный механизм создает замкнутый круг: после первоначального удовлетворения может наступить чувство вины или даже депрессии из-за финансовых последствий, что опять подталкивает человека к новым покупкам в поисках утешения. Таким образом, возникают устойчивые негативные циклы поведения, которые могут серьезно сказаться на психоэмоциональном состоянии и отношении с окружающими», — сказала она.

Как избавиться от онлайн-шопоголизма

В психологической практике существует большое количество методов, направленных на помощь шопоголикам. Одним из наиболее эффективных является когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), которая помогает людям осознать и изменить свои деструктивные мыслительные схемы и поведенческие реакции:

«Поддержка со стороны партнера, психотерапия и создание финансовых планов могут оказать существенное положительное воздействие. Основной вызов для людей, страдающих от шопоголизма, — трудность осознания своей зависимости. Они могут не понимать, что их поведение имеет признаки расстройства, а это осознание является первым шагом к изменениям».

Как помочь близкому избавиться от зависимости от маркетплейсов

Чтобы помочь справиться партнеру с зависимостью самостоятельно, следует предложить ему альтернативные способы получения удовольствия, которые не связаны с потреблением. Например, можно найти совместное хобби, вместе заняться спортом или найти интересные занятия, например парные танцы, которые отвлекут от мыслей о покупках.

«Помогите близкому освоить осознанный подход к шопингу: перед покупкой предлагайте задавать себе вопрос: действительно ли этот товар ему нужен и как он повлияет на его жизнь в будущем. Вместе можно разработать бюджет на покупки, который позволит избегать импульсивных трат. Самое главное — не оставаться равнодушным. Забота и поддержка близкого человека в преодолении этой зависимости могут стать важным шагом к улучшению ситуации и восстановлению отношений. Эта проблема требует внимания и понимания, а не осуждения. И здесь важен не только разговор, но и активные действия, которые помогут переключить акцент с материального на эмоциональное и духовное», — сказала она.

Если ваш партнер, несмотря на ваши усилия, продолжает уходить в покупки и демонстрирует игнорирование других аспектов жизни, следует обратиться за профессиональной помощью. Психотерапия поможет понять, какие эмоции стоят за этими покупками, и научит вас справляться с ними более здоровыми способами, заключила собеседница «ВМ».

В Госдуме предложили обязать маркетплейсы ввести функцию, позволяющую устанавливать самозапрет на покупки, чтобы помочь людям преодолеть зависимость от онлайн-шопоголизма. «Вечерняя Москва» вместе с экспертами решила оценить эффективность меры в случае, если она будет принята.