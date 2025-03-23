Шесть правил жизни: как женщине стать сильнее и успешнее

В современном мире жизнь женщинам расслабляться не положено. Ежедневно мы вынуждены выполнять десятки обязанностей, играя одновременно несколько социальных ролей: мамы, дочери, жены, работницы, подруги. Порой кажется, что именно от слабого пола мир требует значительно больше «подвигов», чем от мужчин. Ну как тут не выбиться из сил и не сломаться, изо дня в день надрываясь и доказывая обществу, что вы и есть та самая идеальная женщина, которая способна на все. Психолог Вероника Ахметова в беседе с изданием WomanHit перечислила 6 отрезвляющих правил жизни, которые помогут не потерять себя в бесконечной гонке за идеалом.

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Кричать и плакать разрешается

Эксперт советует не забывать, что женщины — существа эмоциональные. Ими, в отличие от мужчин, правит не сухая логика, а душевные порывы. И иногда эмоции просто необходимо выпускать наружу. Постоянно сдерживая их внутри, можно накопить тонны негатива.

«В первую очередь, нужно принять свои эмоции, но не позволять им вами управлять. Если эмоции душат, давят, нужно дать себе пострадать, день-два или больше. А потом „встала и пошла“„, — говорит психолог.

Пары суток вполне хватит, чтобы выпустить пар, понять, почему на душе вдруг стало так гадко, осознать, что мешает двигаться дальше.

Никаких жертв в угоду другим

У каждой сильной женщины на протяжение жизни формируется ряд принципов и ценностей. Они-то и управляют нашими поступками и 'смыслами“. Важно мысленно прописать для себя такие правила и стараться не нарушать их и не давать посторонним ломать ваши установки. Если вы не готовы уступать в какой-то ситуации (в отношениях с партнером, начальником на работе), то стойте до конца и не позволяйте ввести вас в состояние дискомфорта. Говорят, мудрость женщин — в умении „прогибаться“, но постоянные уступки приведут к печальному итогу. В конце концов, придет понимание, что годами жили по указке других. Психолог советует в качестве дополнительного стимула поставить мотивирующие заставки на телефон, написать свои правила жизни в блокноте или на листке бумаги, который всегда на виду. В нужный момент они придадут уверенности и напомнят, что компромисс — не всегда подходящее решение.

Фокус на действия

Возвращаясь к эмоциональной от природы женской сущности, напомним, что чересчур часто поддаваться эмоциями и переживаниям — значит тратить драгоценное время попусту. Вместо того, чтобы направлять энергию на моральные страдания и самокопания, лучше сосредоточиться на действиях, которые изменят ситуацию.

„Задайте себе вопрос: 'А что я могу сделать прямо сейчас, чтобы это изменить?“ Не ищем виноватых, а приводим себя в чувство и делаем шаги для исправления проблемы», — поясняет эксперт.

Волшебная сила слова «нет»

Так как именно женщины чаще сталкиваются с разными ожиданиями в обществе, то и привычка говорить «нет» у не так развита, как у сильного пола. Тем не менее, это очень важно для сохранения внутренних ресурсов и самооценки.

«Считается, что женщина должна быть заботливой, недоступной, красивой, худой, молодой, ухоженной и так далее. Многие подтрунивают над этим, нарушая и ломая личные границы. Поэтому смело отсекайте тех, кто пытается вас внутренне расшатать и раскачать. Говорить „нет“ — это не про эгоизм, это про уважение к себе, к своим ресурсам, к своему времени», — напоминает психолог.

Сильным тоже нужна поддержка

Это правило не стоит трактовать как призыв искать человека, который разом решит все ваши проблемы. Речь именно о поддержке, внешнем ресурсе, который нужен каждому.

«Это может быть психолог, семья, друзья, группа единомышленников», — говорит эксперт.

Обретя такую опору, даже самые непростые и, казалось бы, безвыходные ситуации женщина будет воспринимать и переживать значительно легче.

Не обесцениваем свои достижения

Психолог особо отмечает, что важным правилом является умение благодарить и хвалить себя любимую. Наверняка, в вашей жизни найдется масса моментов, которыми можно гордиться. Это могут быть, на первый взгляд, незначительные вещи, но осмыслив их спустя годы, вы поймете, что на такое способны далеко не все. Родить ребенка, получить профессию и построить карьеру, поддерживать фигуру в порядке, учить иностранные языки и вкусно готовить — это все ваши заслуги. Так похвалите себя и ставьте новые цели, еще более масштабные.