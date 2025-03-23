Стало известно, как быстро адаптироваться в новой квартире

Стоит «пройти ногами» территорию, это поможет привыкнуть к пространству.

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Важно также исследовать путь от работы до дома, чтобы появилось «ощущение контроля».

Советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала директор Центра социально-психологических технологий МГЛУ Светлана Яковлева.

«Когда вы оказываетесь в какой-то новой ситуации, здесь очень важно понимать, что первое, на что нужно обратить внимание — это ориентация во времени и пространстве. В новых обстоятельствах оптимально именно ногами пройти по новой территории. Например, вы переехали в новую квартиру, ногами пройти, чтобы вы себе представляли это не как карту, которую вы видите в интернете, а чтобы вы знали, как это реально в шагах, в ощущениях. То же самое ощущение времени. Сколько вам времени нужно, чтобы с нового места доехать на работу или до друзей? Сколько времени нужно, чтобы дождаться транспорт? Ориентация во времени даёт ощущение определённого контроля. Оно подготавливает к тому, как я во времени буду распределять те события, которые для меня важны».

Ранее психолог сообщила, что неопределённость разрушает нас внутренне. Это генетически обусловлено. Страх неизвестности по интенсивности похож на боязнь смерти, объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.