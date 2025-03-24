Семь признаков того, что женщина превращается в тетку

Вот почему одни женщины умудряются сохранять притягательность в любом возрасте, а другие уже в 30 лет превращаются в унылых тёток, от которых хочется держаться подальше? – Тётка – это состояние души, – уверен мой приятель, – а от него уже идут и внешний вид, и характер, и поведение. Как же и почему происходит это печальное превращение в тётку и каким образом его можно избежать?

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Приметы

Основные признаки, говорящие о том, что процесс превращения начался:

Она никогда ни о ком не говорит ничего хорошего – ни в глаза, ни за глаза. Но при этом с упоением обсуждает недостатки знакомых, коллег или просто прохожих, а также их ошибки и просчёты. Она искренне радуется неприятностям, которые происходят с окружающими людьми. При этом она всегда готова выслушать и посочувствовать тому, кто вздумает поделиться с ней своими невзгодами. Но вот делиться с ней радостью или успехом не стоит ни в коем случае – ответом будут агрессия и глухая злоба. Тётке нужно всё время с кем-нибудь воевать. Недовольство бьёт внутри неё мощным ключом, которое тётка с удовольствием выплескивает на окружающих. Тётка считает, что в её трудностях и проблемах виноваты решительно все, кроме неё самой. Она постоянно провоцирует конфликты, скандалы, причём порой практически из воздуха. Ей тяжело жить без отрицательных эмоций – своих и чужих. В атмосфере покоя и доброжелательности тётке неуютно. Тётка уверена в собственной правоте – всегда и во всём. Эту самую правоту она способна отстаивать с пеной у рта. Переубедить её саму в чём-либо практически нереально. Этого же принципа тётка придерживается и в семейной жизни. Причём замечания мужу или детям она обычно делает, не стесняясь присутствия посторонних. Тётка вообще очень любит унижать других. Возможно, потому, что это чуть ли не единственный доступный для неё способ самоутверждения. Мужа классическая тётка обычно держит на коротком поводке – отслеживает все его передвижения, залезает в его почту, мобильник, шарит по карманам. По результатам обыска закатывает истерики. Причём она не видит в этом тотальном контроле ничего унизительного и постыдного. Излюбленные образы тётки – вечная жертва или загнанная ломовая лошадь. Она взваливает на себя весь воз семейных обязанностей. Стремясь повысить свою значимость, хозяюшка начинает изводить близких бесконечными упрёками в том, что ей никто не помогает. Но как бы домашние ни пытались облегчить её участь, у них ничего не выйдет. Тётке не нужна помощь – ей нужно ощущение вечной жертвы. Тётка не умеет быть благодарной, а потому любую ситуацию старается повернуть так, чтобы человек, даже если он и делает ей что-то хорошее, почувствовал себя виноватым. Они с готовностью растворяются в жизни мужа. Но вовсе не потому что эта жизнь их интересует. В основе такого поведения – попытка удержать мужа, вызвать у него чувство вины или стремление удовлетворять свои личные амбиции за счёт успехов супруга. Большинство тёток зациклены на хозяйстве, которое составляет основной круг их интересов. В оставшееся от стирки, готовки и глажки время они с воодушевлением следят за жизнью сериальных героев и страстями участников ток-шоу. Не обременённые семьёй тётки обычно уделяют хозяйству меньше внимания. Однако на широте их интересов это не сильно сказывается. Они обычно мало читают, редко ходят в кино и уж тем более в театр. Тётки, как правило, застывают на определённом уровне социального, психологического, финансового, профессионального развития и не желают дальше расти. Они готовы привести этому массу объяснений. Но на деле причина тут одна – тёткам это не нужно, они вообще не испытывают потребности в развитии. Ну и, наконец, вычислить тётку легко по внешнему виду. Она перестаёт следить за своей фигурой, внешностью, модой, обычно не пользуются косметикой, на голове у них вечный бардак, о маникюре и речи не идёт. Свою запущенность тётка объясняет нехваткой времени. А на самом деле ей просто всё равно, какое впечатление она производит на окружающих, – мужчин, мужа, коллег, соседок, детей.

Впрочем, некоторые тётки уделяют внимание своей внешности и даже пытаются следить за собой. Но ситуацию это не особенно исправляет, потому что их выдают остервенело-унылый взгляд и вечно недовольное выражение лица.

Жертвы

Мужья тёток, как правило, либо забитые подкаблучники, либо страдают какой-либо зависимостью – алкоголизм, трудоголизм, либо ходят налево. Многие и вовсе уходят.

Однако немало тёток находятся в свободном плавании изначально.

«Принято считать, что превращение женщины в так называемую тётку происходит после замужества, – объясняет московский психолог Дмитрий Орешин. – Отчасти это справедливо. Многие женщины, обретя штамп в паспорте, успокаиваются. Муж есть, можно дальше не трепыхаться».

Как правило, это происходит с женщинами, для которых замужество видится главной целью жизни. В этом случае, когда оно достигнуто, стремиться уже вроде как и в самом деле не к чему.

Многие женщины, обретя статус замужних, считают, что мужа завоевали раз и навсегда. А раз так, то можно больше не пытаться ему понравиться, не стараться угодить, порадовать.

«Но это значит только одно – тёткинское начало жило в ней изначально и просто дремало до поры, – уверен Дмитрий Орешин. – Поймите, тёткой можно стать и в 25 лет, и в 30. Ни возраст, ни семейное положение здесь, по большому счёту, ни при чём. Главная проблема – потеря интереса к себе и к жизни, нежелание меняться и развиваться».

Способы борьбы

Если вы заметили у себя признаки этого безрадостного превращения из женщины в тётку, то ещё не всё потеряно. Осознание проблемы, как уверяют психологи, это уже половина её решения.

Для того же, чтобы окончательно выдавить из себя тётку надо:

Наполнять себя радостью и гармонией. Научитесь принимать то, что даёт жизнь. Каждый день, идя, например, по улице, мысленно благодарите судьбу за то, что вы можете ходить, видеть, как ветер колышет листочки, за то, что у вас есть работа, дом, друзья и т.д. За всё-всё, что есть в вашей жизни хорошего, начинайте благодарить. Тогда, во-первых, вы поймёте, что в вашей жизни всё не так уж и плохо, а во-вторых, сможете обрести внутреннюю гармонию, уверенность, что всё идёт как надо. Это как раз и даст ту самую мягкость и внутренний свет, который отличает женщину от тётки. Старайтесь мыслить как можно позитивнее. Наши мысли материальны, и если вы будете настраиваться на то, что жизнь не удалась, все мужики сво, а начальник – тиран, то, скорее всего, именно так и окажется. Если же вы постараетесь находить положительное во всём, что происходит с вами, и не станете зацикливаться на негативе, то рано или поздно придёте к выводу, что жизнь действительно наладилась. И почаще улыбайтесь. Вот увидите – постепенно хорошее настроение станет вашим постоянным состоянием. А хорошее настроение – одно из основных отличий женщины от тётки. Женщина, в отличие от тётки, ценит мужчину, который находится рядом с ней, и доверяет ему. Поэтому откажитесь от постоянной критики своего избранника и навязчивого контроля за ним. У вас должны быть свои интересы, задачи, свой жизненный путь. Гармоничные отношения могут выстраиваться, когда оба партнёра психологически независимы друг от друга, но при этом хотят быть вместе. Никогда не пытайтесь самоутвердиться за счёт унижения кого-то другого, а тем более мужчины. А для этого нужно повысить собственную самооценку, чтобы она не зависела от других. Учитесь идти на уступки и компромиссы ради другого. Не считайте зазорным отказываться от чего-либо ради своего мужчины – от свободного времени, места у монитора, любимого сериала и т.д. Помните, что отношения предполагают взаимные уступки, лояльность и отдачу. Но всё это должно приносить вам только радость и чувство удовлетворения. Не надо стремиться приносить себя в жертву – это никому не нужно, кроме вас самой. Ну и, конечно, самое главное условие – занимайтесь собственным развитием, не стойте на месте, стремитесь постоянно меняться. В нежелании меняться, уверяют специалисты, лежит равнодушие к самому себе. Вам просто лень прикладывать усилия, что-то менять в своей жизни, чем-то привлекать своего партнёра, да и просто окружающих. В результате вам становится неинтересен человек, который рядом, да и вы сами надоедаете себе хуже горькой редьки. Отсюда озлобленность и агрессия – вечные спутники любой тётки.

…Жизнь – это бесконечное творчество. Поэтому не переставайте меняться и с любопытством относиться ко всему, что происходит вокруг. Только так вы сможете уберечь себя от превращения в тётку.