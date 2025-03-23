Психотерапевт объяснил, почему люди изменяют

Джулиет Розенфельд объясняет, что корни измен лежат в детстве.

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«Без должной заботы в раннем возрасте мы ищем утешение в романах на стороне».

Узнайте, как избежать измен и сохранить отношения.

Джулиет Розенфельд, психотерапевт и автор книги «Дела», провела годы, изучая истории измен. Её исследование началось с простого вопроса: «У вас был роман?» Ответы, которые она получила, оказались настолько глубокими и сложными, что работа над книгой заняла пять лет вместо запланированного года.

Розенфельд рассказывает о пяти историях, каждая из которых шокирует своей откровенностью. Среди них — успешный мужчина, который искал утешения в отношениях с молодыми женщинами; психотерапевт, нарушившая профессиональные границы; замужняя женщина, влюбившаяся в мужа своей подруги; и врач, попавший в эмоциональную зависимость от онлайн-отношений.

«Для многих людей измены так же заложены в ДНК, как и верность, — пишет Розенфельд. — Корни большинства измен лежат в прошлом, за десятки лет до того, как два человека встречаются. Причины кроются в нашем младенчестве и детстве».

Почему люди изменяют?

Согласно Розенфельд, основная причина измен — это попытка найти эмоциональную и физическую поддержку, которую человек не получил в детстве.

«Без должной заботы и внимания в раннем возрасте мы пытаемся найти утешение множеством способов. Одна из таких возможностей — измена».

Она подчёркивает, что измена — это не просто предательство, а крик о помощи. Люди, которые изменяют, часто чувствуют себя одинокими, непонятыми или отвергнутыми. Они ищут что-то, что может заполнить пустоту, оставшуюся с детства.

«Наблюдение за тем, как разумные с виду люди ведут себя неподобающим образом, — одна из причин, почему измены так увлекательны для наблюдателей. Эти истории напоминают нам о том, что мы сами можем делать то, чего не должны», — говорит Розенфельд.

Как избежать измен?

Розенфельд считает, что ключ к сохранению отношений — это честность и работа над собой.

«Вы остаётесь в своей паре, если знаете себя настолько хорошо, насколько это возможно. Вы должны уметь спорить так, чтобы это не привело к разрыву отношений. Будьте добрыми, понимающими, терпеливыми. Но самое главное — работайте над собой».

Она также отмечает, что многие люди вступают в романы на стороне, потому что не могут разорвать несчастливые отношения.

«Некоторым людям нужен "третий", чтобы разорвать несчастливые отношения. Они не могут просто сказать: "Эти отношения не работают. Я ухожу". История Нила Один из самых ярких персонажей книги — Нил, мужчина, который с детства чувствовал себя брошенным. В детстве он слышал, как его мать занималась сексом с другими мужчинами, что оставило глубокий след в его психике. "Нил боролся с психическим расстройством, вероятно, с самого детства. Его романы были попыткой восстановить уязвимые аспекты его личности"», — объясняет Розенфельд.

Несмотря на то, что Нил вёл себя эгоистично и разрушительно, его история вызывает сочувствие.

«Когда вы слушаете такие истории, ваше сердце разрывается от жалости. Эти люди не просто злодеи — они жертвы своих собственных травм».

Что думал Фрейд об изменах?

Розенфельд цитирует Фрейда, который считал, что «когда мы лжём, мы заболеваем».

«Сохранение секретов требует огромной психической энергии, которая в конечном счёте истощает человека», — говорит она.

Это объясняет, почему люди, которые изменяют, часто чувствуют себя одинокими и несчастными.

«Они живут в постоянном страхе разоблачения, и это разрушает их изнутри».

Заключение

Розенфельд подчёркивает, что измена — это не конец отношений.

«Если роман на стороне можно преодолеть, то иногда в ваших отношениях есть что-то действительно сильное. Но это требует большой работы и прощения».

Её книга — это не только исследование измен, но и напоминание о том, что любовь и доверие требуют постоянной работы.

«Вы должны быть предельно честны в отношении несчастья и гнева. Иногда проблема не в вашем партнёре, а в вас самих».

Розенфельд завершает свою книгу мыслью о том, что «жизнь каждого человека пронизана утратой. Но именно через эти утраты мы учимся ценить то, что у нас есть».