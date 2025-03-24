Психологи выяснили, что может разрушить отношения

Новое исследование, опубликованное в журнале Archives of Sexual Behavior, обнаружило, что люди, которые получают сексуальное возбуждение преимущественно от своего романтического партнера, имеют более стабильные отношения и высокое сексуальное влечение. В то же время те, кто черпает возбуждение из порнографии, чаще отмечают ухудшение отношений и снижение уровня удовлетворения.

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В исследовании, проведенном Николасом Дж. Лоулессом и Джери К. Карантзас, приняли участие 309 человек в возрасте от 18 до 72 лет, состоящих в романтических отношениях не менее шести месяцев. Участники заполняли онлайн-опросы, в которых оценивали уровень сексуального возбуждения от своего партнера и от порнографии, а также качество отношений, их стабильность и уровень сексуального удовлетворения. Через два месяца повторный опрос позволил сравнить изменения со временем.

Сексуальное возбуждение — это физиологическая и психологическая реакция на стимулы, регулируемая такими нейромедиаторами, как дофамин, окситоцин и тестостерон, которые играют ключевую роль в формировании эмоциональных связей. Результаты показали, что высокий уровень возбуждения от романтического партнера связан с улучшением качества отношений, а сильное возбуждение от порнографии — с ухудшением их стабильности.

«Наши результаты показывают, что возбуждение от "фильмов для взрослых" связано с ухудшением качества отношений с течением времени», — отмечает один из авторов исследования.

«Люди, сексуально возбуждаемые своими партнерами, имеют более стабильные отношения и выше уровень доверия и любви, что говорит о важности естественного источника возбуждения для поддержания здоровых отношений», — добавляет другой исследователь.

Психологи подчеркивают, что эти выводы имеют большое значение, поскольку они помогают понять, как различные источники сексуального возбуждения влияют на динамику отношений. Результаты могут способствовать разработке рекомендаций для улучшения качества жизни среди молодых и возрастных пар, а также открывают новые направления для исследований в области психологии отношений.