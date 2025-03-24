Друзей почти не осталось: почему с годами их все меньше

С возрастом мы сталкиваемся с неизбежным явлением: количество близких людей и друзей в нашей жизни начинает уменьшаться. Но почему, несмотря на постоянное желание общаться, с течением времени количество тех, кто действительно дорог, значительно сокращается? На этот вопрос «‎Рамблеру» ответила Паулина Золотинская, полимодальный психолог.

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Что такое дружба?

Дружба — это глубокие, устойчивые отношения между людьми, основанные на взаимном уважении, симпатии, духовной близости и доверии. Она развивается, когда два человека сходятся в своих взглядах, ценностях и интересах. Чтобы дружить, мы должны обладать определенными качествами:

способностью сопереживать,

осознавать свои принципы,

благодарить,

прощать.

Почему мы дружим?

Дружба часто становится бессознательным побегом от одиночества, когда другим человеком мы закрываем внутреннюю пустоту. Бывает, что мы дружим из-за удобства, например, для переживания какого-то жизненного этапа, ведь рядом с другим человеком ощущается безопасность. Иногда дружба за счет мотивации или соперничества становится двигателем жизненных процессов.

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«Друг — это человек, который согласился быть наблюдателем или свидетелем нашей жизни, и с ним нам интересно исполнять ту же роль», — отметила специалист.

Почему с возрастом остается меньше друзей?

С годами мы меняемся не только внешне, но и внутренне. Это влечет за собой естественные изменения в окружении.

1. Социальные и жизненные изменения

Меняются социальные круги, появляются новые обязательства, такие как семья и работа. Эти факторы могут привести к тому, что мы теряем связь с людьми, с которыми раньше много общались. Часто люди просто становятся «разными» в силу перемен в жизни. Например, если один друг увлекается карьерой и день за днем работает, а другой поглощен детьми, то их жизненные ориентиры могут настолько отличаться, что общение становится невозможным.

2. Разный темп развития

Каждый развивается в своем темпе, и иногда мы осознаем, что с кем-то из прежних друзей больше не можем общаться на одном уровне.

«В какой-то момент мы сходимся в одной точке пути и начинаем дружить. А дальше каждый развивается по своей траектории. В какой-то момент один уходит далеко вперед, другой остается на прежнем уровне или продвигается медленнее. Это приводит к тому, что люди начинают чувствовать будто живут в параллельных реальностях», — поделилась Золотинская.

3. Изменение ценностей и приоритетов

Дружба может закончиться, когда меняются жизненные ориентиры. Если один из друзей ставит свои интересы выше, будь то деньги, карьера или личные амбиции, и это вступает в конфликт с ценностями другого, отношения неизбежно начинают рушиться. Когда система ценностей перестает совпадать, то даже многолетняя дружба может быть поставлена под угрозу.

4. Утрата актуальности общения

Со временем отношения могут терять свою значимость. Человек начинает чувствовать, что ему неинтересно больше общаться с другом, что все, что раньше объединяло, уже не имеет силы. Ощущение, что время тратится на пустое общение. Тогда человек может начать искать новые источники общения, те, которые более актуальны и вдохновляют.

5. Принципиальные разногласия

Когда в отношениях возникает непримиримый конфликт, будь то политические, моральные или личные взгляды, дружба может закончиться. Когда два человека не могут принять взгляды друг друга, и это становится принципиальным вопросом, их пути расходятся.

«Отпускание людей из своей жизни — естественная часть взросления. Это не всегда легко, особенно если дружба была долгой», — подчеркнула психолог.

Расставаться с человеком нужно с благодарностью, за те моменты, которые он привнес в вашу жизнь. И очень важно научиться отпускать людей без чувства вины, ведь в жизни обеих сторон это не конец, а начало нового этапа.

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