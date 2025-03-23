Как добиться от мужчины всего, что захочешь

Вместо того, чтобы записываться на модные (и, как правило, дорогостоящие) курсы по «управлению мужчиной», где рассказывают, как правильно просить подарки и магическим способом внушать кавалеру, чтобы он купил вам новенькую иномарку, а не дешевую бижутерию, попробуйте использовать эти простые приемы. Правильно выстроенный диалог с избранником позволит получить желаемое быстро и эффективно. Психолог, экзистенциальный аналитик Ольга Гнатенко в беседе с изданием WomanHit перечислила главные фразы, которые должны быть в арсенале любой девушки.

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«Большинство мужчин не обладает хорошей интуицией и уж точно не умеют читать мысли. Поэтому, если вам что-то нужно, то можно просто попросить. Но нужно уметь делать это правильно», — предупреждает эксперт.

Никаких «не»

Если в вашей просьбе будет предусмотрен вариант отрицательного ответа, то, с большой долей вероятности вы и услышите от партнера короткое «нет». Например, говоря «Милый, не мог бы ты мне помочь?», вы обречены на ответ «Не мог». А начав фразу с побудительного «Милый, помоги мне», вы сподвигнете мужчину действовать.

Убираем агрессию

Сравниваем следующие варианты фраз. «Неужели так трудно менять понять?! Я хочу поехать на Мальдивы!» В словах прямо сквозит приказной тон. Осталось только ножкой топнуть и картинно удалиться в другую комнату. Это заявка на проигрыш. Ни один самый терпеливый и заботливый мужчина не станет терпеть подобные капризы и тем более им потакать.

Пробуем перефразировать: «Дорогой, а давай поедем снова на Мальдивы. Помнишь, какое там волшебное море и как нам там было хорошо?»

«Услышав такие слова, партнер начнет обдумывать, как повторить ваш романтичный отдых. И уж потом будет просчитывать, сколько денег это все стоит». — поясняет Гнатенко.

Манипуляции запрещены

К примеру, вы влюбились в красивое колечко с камушком и теперь грезите о нем днями и ночами. Решаетесь попросить мужчину купить украшение, при этом, чтобы слова точно попали в цель, вворачиваете известную «приманку»: «Если ты мне купишь кольцо, я для тебя сделаю все, что угодно!» Вторая часть фразы — чистой воды манипуляция, на которую мужчины уже давно не реагируют. На самом деле, все гораздо проще. В подходящий момент просто скажите: «Милый, я так давно мечтала об этом кольце…»

Унижать нельзя хвалить

Ну и напоследок напомним о распространенной ошибке всех неопытных и слишком самоуверенных дам. Принижать партнера — не лучшая тактика для достижения цели. «Ты что дурак/идиот/придурок, что не мог догадаться купить…?!» — это фраза, которая, скорее убьет в мужчине все желание вообще что-либо делать для вас.