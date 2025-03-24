Сексолог рассказала о грядущей революции в сексе

Сексолог Трейси Кокс считает, что технология искусственного интеллекта изменит привычную сексуальную жизнь. Какой будет новая сексуальная революция, она описала Daily Mail.

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Кокс отметила, что уже сегодня некоторые компании работают над созданием секс-роботов, оснащенных искусственным интеллектом. Правда, все они рассчитаны на мужчин, но в будущем, по мнению сексолога, появятся варианты и для женщин. Эксперт допускает, что они станут намного более востребованы на рынке.

«Женщины уже пользуются секс-игрушками и им все равно, похожа они на мужчину или на его часть. Другими словами, мы более открыты для нестандартного мышления, чем думает общество», — уверена эксперт.

Сексолог также считает, что в будущем изменится порнография. По ее мнению, контент для взрослых будет создаваться с помощью аватаров, разработанных искусственным интеллектом. Кроме того, Кокс предположила, что появление технологий передачи тактильных ощущений на расстоянии и электронные секс-игрушки будут способствовать тому, что интимная жизнь будет чаще происходить в виртуальном мире, чем в реальности.

Кокс добавила, что с помощью технологий искусственного интеллекта можно усовершенствовать современные секс-игрушки. Она пояснила, что компьютерные программы смогут запоминать физиологические особенности и тип реакций на разные стимуляции. Таким образом игрушки станут персонализированными, резюмировала Кокс.

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