Как успокоиться за три минуты

Совсем нет времени на отдых, а стресс нарастает? Попробуйте дыхательные упражнения! Всего три минуты помогут расслабиться, снизить тревожность и вернуть ясность уму.

Дыхание 4-7-8

Вдохните через нос на 4 счета, задержите дыхание на 7 и медленно выдохните через рот на 8. Повторите 3–4 раза и почувствуете, как напряжение уходит.

Глубокое брюшное дыхание

Закройте глаза, положите руку на живот. Вдохните глубоко через нос, заполняя лёгкие, а затем медленно выдохните через рот. Это помогает быстро успокоиться.

Через одну ноздрю

Закройте правую ноздрю пальцем, сделайте медленный вдох левой, затем поменяйте сторону. Такое дыхание выравнивает эмоции и снимает стресс.

Ранее сообщалось, что заедать депрессию можно с пользой. Некоторые продукты стимулируют выработку серотонина — гормона счастья. Однако важно не злоупотреблять сладким и жирным.