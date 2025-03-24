«Скажи, что я молодец»: как потребность в одобрении рушит отношения

Все мы любим получать внимание, поддержку и, конечно же, похвалу. Кто-то ждет одобрения за ужин, кто-то — за новый наряд, а кто-то не представляет своей жизни без постоянных комплиментов. Но что происходит, когда эта потребность становится главной в отношениях? На этот вопрос в беседе с «‎Рамблером» ответит клинический психолог Константин Сибитев.

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1. Когда «ты меня любишь?» становится ежедневным вопросом

Представьте, что каждый день нужно подтверждать свою любовь. Он уже сказал «я тебя люблю», но этого недостаточно. «А если…?» — продолжаете искать новые подтверждения. Это становится бесконечным циклом, который, в конце концов, изматывает и вас, и вашего партнера Константин Сибитев Клинический психолог

Когда потребность в постоянных подтверждениях чувств перерастает в манию, это говорит о травме отвержения, пережитой в детстве. Люди, требующие частых доказательств любви, часто сталкивались с нестабильными эмоциональными связями в жизни. В итоге это превращается в ловушку, из которой сложно выбраться, не разрушив отношения

2. Когда каждый шаг требует одобрения

Вторая ситуация, которая подрывает отношения, — это когда человек не может принять даже самое маленькое решение без мнения партнера. «Как ты считаешь, мне это идет?» — такой вопрос может звучать ежедневно. И если ответ не дает полной уверенности, возникают сомнения и тревога.

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Часто такая зависимость от одобрения связана с детской травмой унижения, когда человек осуждался за самостоятельность или его решения постоянно критиковались Константин Сибитев Клинический психолог

3. Когда отсутствие похвалы — это конец любви

Если вы ждете похвалы за приготовленный обед, но не получаете ее — это может становится источником беспокойства. Вы начинаете воспринимать это как сигнал, что вас больше не любят. Это нелогичное, но распространенное поведение в отношениях, когда любовь воспринимается через призму постоянных оценок и внешнего одобрения.

По словам Сибитева, корни этого также уходят в детство, где ребенок не получал признания за свои достижения, или внимание родителей переключалось, когда он не оправдывал ожиданий. В результате, будучи взрослым, он ищет внешнюю валидизацию. И если ее нет — начинает воспринимать это как отсутствие любви.

4. Как теряется собственная идентичность

Когда человек чувствует, что должен измениться, чтобы понравиться партнеру, он становится заложником чужих ожиданий. В результате теряется собственная идентичность.

Это явление связано с травмой предательства. Когда ребенку в детстве говорят: «Будешь таким, каким мы скажем, тогда мы тебя полюбим», это формирует убеждение, что быть собой опасно, а любовь приходит только через подстраивание Константин Сибитев Клинический психолог

Когда потребность в одобрении становится центром отношений, она начинает разъедать их изнутри. Как бы это парадоксально ни звучало, но чем больше человек зависит от внешних оценок, тем меньше он способен на настоящие, искренние отношения. Поэтому важно помнить: не для того, чтобы угодить, а для того, чтобы любить и быть любимым, нужно научиться радоваться своим победам самостоятельно и перестать искать подтверждений своей ценности в глазах другого.

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