Нейробиолог объяснил, как сохранить мозговую активность

Ученые выяснили, что интеллект человека достиг своего пика 10 лет назад, и теперь люди постепенно тупеют. «Вечерняя Москва» узнала, как можно «прокачать» мозг.

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По результатам исследования, с 2010 года у людей наблюдается спад интеллектуальных способностей. Как же можно поддерживать мозг в тонусе?

«Что хорошо для организма в целом, особенно для сердца, то хорошо и для мозга», — рассказывает «ВМ» нейробиолог Владимир Алипов.

Поддержат мозговую активность крепкий сон, полноценное питание и физическая нагрузка, особенно силовые упражнения. Важно, чтобы активность была регулярной.

«Это будет и давать человеку выносливость, и снабжать мозг кислородом, питательными веществами. В результате эутостресса, то есть полезного стресса, повышается функциональный резерв организма. К эутострессу, например, относится социальное взаимодействие. Как вариант, можно участвовать в командных видах спорта, танцах, заводить новые знакомства. Люди вокруг — довольно сильный для нас стимул. Мы сильно мобилизуемся, когда общаемся с другими. Это дарит нам положительные эмоции, и негативное влияние стресса снижается», — поясняет Владимир Алипов.

Путешествие, образование, освоение новых навыков — отличная разминка для мозга, позволяющая образовать нейронные связи. Но не должно быть и обратной ситуации, когда человек перегружает себя информацией.

«В такие моменты стоит даже просто бездумно погулять. Это и для нервной системы хорошо, и поспособствует креативному мышлению», — объясняет нейробиолог.

Как поделился ученый, недавнее исследование показало, что человек, занимающийся музыкой в юности, в старости будет иметь высокие когнитивные способности.

«Это связано с тем, что игра на музыкальном инструменте — сложнокоординационное действие», — предполагает эксперт.

Прямая речь

Данил Медведев, футуролог:

«Возможно, в будущем люди вправду поглупеют. О "пожирателях интеллекта" писали еще культуролог Маршалл Маклюэн и писатель Нил Постман. С введением новой технологии для работы с информацией — печатный станок, телеграф, соцсети — у нас меняется когнитивная среда. Способ подачи информации в смартфонах вреден».

Что именно узнали ученые

Исследователи провели тест: оценили грамотность школьников и умение применять знания. Результат: за последние десять лет среднестатистический человек достиг пика способностей к рассуждению и решению сложных задач. Наблюдения связывают с тем, что люди стали меньше читать: цифровая среда снижает способности к глубокому анализу. При этом биология человеческого мозга за 10 лет не изменилась.

На протяжении многих десятилетий ученые всего мира пытаются ответить на вопрос: как жить долго, сохраняя крепкое здоровье, ясный ум и активную жизненную позицию? «Вечерняя Москва» узнала у врача-хирурга высшей категории, косметолога Алевтины Атагишиевой, как продлить здоровье и молодость на долгие годы.