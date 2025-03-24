Психолог объяснила, как хронический стресс влияет на людей

Многие люди сталкиваются с постоянной усталостью, раздражительностью, частыми простудами, проблемами со сномм и чувством опустошенности. Все это может свидетельствовать о хроническом стрессе, который медленно разрушает здоровье. Психолог Мария Фогель указала, что он стал тихой эпидемией в современном мире.

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— Хронический стресс — это длительное состояние напряжения, при котором организм постоянно находится в режиме «боевой готовности» из-за непрерывного воздействия стрессовых факторов. В отличие от острого стресса, который возникает в ответ на конкретную ситуацию и быстро проходит, хронический стресс сохраняется неделями, месяцами или даже годами. Он становится частью жизни, постепенно истощая физические и эмоциональные ресурсы человека, — объяснила она.

К причинам хронического стресса можно отнести высокий темп жизни, технологическую зависимость, экономическую нестабильность, геополитические изменения, социальное давление — все это создает постоянное напряжение. Пандемия коронавируса усугубила эту ситуацию, у людей повысилась тревожность из-за изоляции и воздействия вируса на организм.

Хронический стресс возникает из-за длительного воздействия стрессовых факторов.

На работе перегрузки, конфликты и нет баланса между работой и личной жизнью.Финансовые трудности — долги, низкий доход, экономическая нестабильность.Проблемы в отношениях — ссоры, одиночество, токсичные связи.Обострение хронических болезней и нет достаточно комфортных условий для организма.Ощущается социальное давление — ожидания общества, сравнение с другими.

Многие люди также перегружают себя гаджетами, развиваются зависимости от устройств. По данным ВЦИОМ, с разной периодичностью 9 из 10 россиян сталкиваются со стрессом. Это делает проблему не только психологической, но и медицинской.

Симптомы хронического стресса можно разделить на три кластера: физические, эмоциональные и поведенческие.

К физическим относят постоянную усталость, нарушения сна, головные боли, мышечное напряжение, проблемы с пищеварением и снижение иммунитета. К эмоциональным: раздражительность, тревожность, апатию, безнадежность, депрессивные состояния, ухудшение памяти, трудности с концентрацией и принятием решений. К поведенческим: изоляция, прокрастинация, злоупотребление психоактивными веществами, снижение продуктивности.

Хронический стресс оказывает колоссальное воздействие на головной мозг, изменяя его структуру и функции. Он сокращает объем гиппокампа, отвечающего за память и обучение. Это может вызывать проблемы с памятью, концентрацией и способностью усваивать новую информацию.

Кроме того стресс повышает активность амигдалы, что усиливает тревожность и раздражительность, поэтому появляются эмоциональная нестабильность и нервные срывы.

Специалист подчеркнула, что у человека в таком состоянии нарушается работа когнитивных функций, возникает импульсивность, вспышки ярости, проблемы с самоконтролем, поскольку из-за стресса появляются изменения в префронтальной коре головного мозга.

Помимо этого происходит дисбаланс нейромедиаторов, поэтому возникает снижение мотивации, плохое настроение и апатия. Длительное воздействие кортизола (гормон стресса — прим. «ВМ») повреждает нейроны, что сокращается нейропластичность и ослабляет иммунитет, сообщает РИАМО.

Врач Наталья Михайлова составила алгоритм борьбы с гормоном стресса.