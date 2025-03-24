Найти настоящих друзей во взрослой жизни – задача не из легких. Психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Анна Ивановская поделилась с изданием «Южный Федеральный» ценными советами, которые помогут преодолеть страхи, найти единомышленников и построить крепкие социальные связи, даже если вам уже далеко не 20.

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Ивановская выделяет три главных препятствия на пути к дружбе во взрослом возрасте: страх быть навязчивым, иллюзия «естественности» (ожидание, что дружба возникнет сама собой) и банальная нехватка времени.

Чтобы растопить лед, психолог советует начать с малого: проявить внимание к постам в соцсетях, обратиться за советом, предложить совместные занятия спортом или просто погулять. Важно не бояться отказов и брать инициативу в свои руки, ведь многие испытывают те же самые сомнения.

Социальные сети могут стать хорошим помощником в поиске единомышленников, но главное – не увлекаться виртуальным общением и вовремя переходить в реальность. Южный Федеральный.

Кроме того, Ивановская предостерегает от трех распространенных ошибок, которые могут разрушить дружбу на самом старте: ожидание мгновенной близости, попытки угодить всем (особенно интровертам) и нетерпение в ожидании результатов.

Психолог подчеркивает, что дружба во взрослом возрасте – это как выращивание дерева: требует времени, терпения и заботы. Но результат стоит того, ведь крепкие социальные связи делают нас счастливее и продлевают жизнь.

Советы психолога о дружбе во взрослом возрасте актуальны на фоне новостей о том, как Россия борется с бедностью, достигая исторических минимумов, и пытается защитить детей от угроз в интернете, в частности, от кибербуллинга.