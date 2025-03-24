Как наладить отношения с детьми своего партнера

Начинать отношения с новым партнером, у которого уже есть дети от предыдущих связей, может быть непросто. Многих это даже отталкивает. Но прежде чем отказываться от таких отношений, стоит попробовать наладить контакт с отпрысками. Да, это может потребовать много времени и усилий, но если вы проявите терпение, то увидите, что оно того точно стоило. Как добиться расположения чужих детей, нам рассказала психолог, социальный педагог Татьяна Пушкова.

© unsplash

Постройте здоровые отношения

Стоит понимать, что крепкие отношения могут возникнуть далеко не сразу, и не стоит ставить перед собой такую задачу. В первую очередь, вы должны выстроить отношения со своим партнером. Важно помнить, что ему с ребенком необходимо держать ту дистанцию, на которую готовы они оба.

«Ожидания родного родителя о том, что кто-то сможет компенсировать недостаток любви и внимания, возникающий из-за сложных отношений с близкими, — это инфантильная фантазия. Это также несправедливо по отношению к партнеру, ведь это вы хотите компенсировать ребенку дефицит в семье», — рассказывает психолог.

Чтобы отношения были здоровыми, придерживайтесь тех же правил, что и в любой благополучной семье:

Уважайте ребенка как личность, не унижайте и не обижайте его.

Установите правила взаимодействия, обсудите порядок общения друг с другом.

Сохраняйте семейные традиции и, если никто не против, вводите новые. Но не заставляйте ребенка участвовать в семейных мероприятиях, если он этого не хочет или чувствует себя некомфортно.

Возраст имеет значение

Если речь идет о детях до 3 лет, у которых нет контакта с родным родителем, у вас есть возможность сформировать полноценную привязанность, проходя все этапы их взросления. Однако такие ситуации встречаются не так часто.

«С возрастом детей требуется больше гибкости — и тогда новому члену семьи лучше стать старшим товарищем или защитником, уважая уже существующий ритм жизни семьи. Ему важно проявлять терпение и готовность дать время на формирование отношений», — советует наш эксперт.

Наиболее сложный период — это подростковый возраст. Будьте готовы к тому, что подросток может не пойти на встречу и не принять вас. Это его выбор и его опыт — зависит от того, какие отношения у него с родными родителями, чего он опасается, и чего хочет. Удерживайтесь от попыток купить его внимание любой ценой — это уже будет хорошим шагом (впрочем, это справедливо для любого возраста).

«Помните: даже если вы будете стараться изо всех сил, ребенок может не полюбить вашего партнера и продолжать относиться к нему негативно. Будьте готовы к таким ситуациям и рассматривайте возможность обратиться к семейному психологу для помощи в налаживании отношений», — рекомендует эксперт.

Если речь идет о взрослых детях, важно установить границы: «Это моя семья, и я выбираю себе партнера в зависимости от того, как мне хорошо. Ты взрослый и можешь строить свои отношения с кем угодно». Было бы здорово, если бы вы нашли общий язык, но если это не получается — старайтесь поддерживать нейтралитет. В конечном счете, все мы достаточно взрослые, чтобы осознавать свои чувства и строить здоровые отношения.

Рекомендации для «нового» взрослого

Вот несколько советов от Татьяны, как стоит вести себя с детьми своего партнера.

1. Принятие своей роли

Когда вы вступаете в отношения с человеком, у которого уже есть дети, важно понять свою роль в их жизни. Вы не замените родного родителя, но можете стать важным взрослым, на которого они могут положиться. Примите, что вы пришли в их жизнь позже, и дайте себе время на адаптацию. Обычно требуется около 1 года хорошего, ровного взаимодействия.

2. Постепенное построение доверия

Дети могут быть настороженными по отношению к новым взрослым в своей жизни, особенно если они пережили развод или утрату. Постарайтесь не торопиться с налаживанием отношений. Дайте им время привыкнуть к вам. Будьте последовательными и надежными — это поможет установить доверие. Конфликты и директивный тон могут продлить период адаптации до бесконечности.

3. Занимайте позицию старшего товарища

Вместо того, чтобы пытаться воспитывать или критиковать, постарайтесь стать другом и поддержкой. Участвуйте в их жизни, интересуйтесь их увлечениями и проблемами. Станьте тем человеком, к которому они могут обратиться за советом или поддержкой. Важно не строить дешевый авторитет посредством «дружбы» против другого родителя.

4. Избегайте критики

Не стоит указывать на ошибки воспитания или давать советы о том, как нужно было поступать раньше. Это может вызвать сопротивление и негативные эмоции. Вместо этого сосредоточьтесь на том, как вы можете вместе создавать положительный опыт.

5. Открытое общение

Важно установить прямую коммуникацию как с ребенком, так и с его родным родителем. Избегайте ситуации, когда один из родителей становится буфером между вами и ребенком. Обсуждайте все открыто, делитесь своими чувствами и ожиданиями.

6. Уважение к чувствам ребенка

Признайте, что у ребенка могут быть негативные чувства по отношению к вам или ситуации в целом. Важно дать понять, что это нормально — испытывать злость или недовольство. Позвольте им выражать свои эмоции и покажите, что вы готовы их выслушать. В целом, ваша готовность принимать ребенка любым способствует росту симпатии к вам.

7. Реалистичные ожидания

Не стройте идеализированных ожиданий о том, как должны развиваться отношения. Понимайте, что процесс может занять время, и не всегда будет гладким. Будьте готовы к сложностям и неудачам. Не ждите от себя чудес, как бы вы ни старались, ребенок может дистанцироваться. Важнее, что вы действительно старались. И ваша вторая половина — тому свидетель.

8. Совместные активности

Проводите время вместе: занимайтесь спортом, играйте в игры, смотрите фильмы или просто гуляйте. Совместные занятия помогут укрепить связь и создать положительные воспоминания.