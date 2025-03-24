Как наладить отношения с детьми своего партнера и нужно ли это делать
Начинать отношения с новым партнером, у которого уже есть дети от предыдущих связей, может быть непросто. Многих это даже отталкивает. Но прежде чем отказываться от таких отношений, стоит попробовать наладить контакт с отпрысками. Да, это может потребовать много времени и усилий, но если вы проявите терпение, то увидите, что оно того точно стоило. Как добиться расположения чужих детей, нам рассказала психолог, социальный педагог Татьяна Пушкова.
Постройте здоровые отношения
Стоит понимать, что крепкие отношения могут возникнуть далеко не сразу, и не стоит ставить перед собой такую задачу. В первую очередь, вы должны выстроить отношения со своим партнером. Важно помнить, что ему с ребенком необходимо держать ту дистанцию, на которую готовы они оба.
«Ожидания родного родителя о том, что кто-то сможет компенсировать недостаток любви и внимания, возникающий из-за сложных отношений с близкими, — это инфантильная фантазия. Это также несправедливо по отношению к партнеру, ведь это вы хотите компенсировать ребенку дефицит в семье», — рассказывает психолог.
Чтобы отношения были здоровыми, придерживайтесь тех же правил, что и в любой благополучной семье:
- Уважайте ребенка как личность, не унижайте и не обижайте его.
- Установите правила взаимодействия, обсудите порядок общения друг с другом.
- Сохраняйте семейные традиции и, если никто не против, вводите новые. Но не заставляйте ребенка участвовать в семейных мероприятиях, если он этого не хочет или чувствует себя некомфортно.
Возраст имеет значение
Если речь идет о детях до 3 лет, у которых нет контакта с родным родителем, у вас есть возможность сформировать полноценную привязанность, проходя все этапы их взросления. Однако такие ситуации встречаются не так часто.
«С возрастом детей требуется больше гибкости — и тогда новому члену семьи лучше стать старшим товарищем или защитником, уважая уже существующий ритм жизни семьи. Ему важно проявлять терпение и готовность дать время на формирование отношений», — советует наш эксперт.
Наиболее сложный период — это подростковый возраст. Будьте готовы к тому, что подросток может не пойти на встречу и не принять вас. Это его выбор и его опыт — зависит от того, какие отношения у него с родными родителями, чего он опасается, и чего хочет. Удерживайтесь от попыток купить его внимание любой ценой — это уже будет хорошим шагом (впрочем, это справедливо для любого возраста).
«Помните: даже если вы будете стараться изо всех сил, ребенок может не полюбить вашего партнера и продолжать относиться к нему негативно. Будьте готовы к таким ситуациям и рассматривайте возможность обратиться к семейному психологу для помощи в налаживании отношений», — рекомендует эксперт.
Если речь идет о взрослых детях, важно установить границы: «Это моя семья, и я выбираю себе партнера в зависимости от того, как мне хорошо. Ты взрослый и можешь строить свои отношения с кем угодно». Было бы здорово, если бы вы нашли общий язык, но если это не получается — старайтесь поддерживать нейтралитет. В конечном счете, все мы достаточно взрослые, чтобы осознавать свои чувства и строить здоровые отношения.
Рекомендации для «нового» взрослого
Вот несколько советов от Татьяны, как стоит вести себя с детьми своего партнера.
1. Принятие своей роли
Когда вы вступаете в отношения с человеком, у которого уже есть дети, важно понять свою роль в их жизни. Вы не замените родного родителя, но можете стать важным взрослым, на которого они могут положиться. Примите, что вы пришли в их жизнь позже, и дайте себе время на адаптацию. Обычно требуется около 1 года хорошего, ровного взаимодействия.
2. Постепенное построение доверия
Дети могут быть настороженными по отношению к новым взрослым в своей жизни, особенно если они пережили развод или утрату. Постарайтесь не торопиться с налаживанием отношений. Дайте им время привыкнуть к вам. Будьте последовательными и надежными — это поможет установить доверие. Конфликты и директивный тон могут продлить период адаптации до бесконечности.
3. Занимайте позицию старшего товарища
Вместо того, чтобы пытаться воспитывать или критиковать, постарайтесь стать другом и поддержкой. Участвуйте в их жизни, интересуйтесь их увлечениями и проблемами. Станьте тем человеком, к которому они могут обратиться за советом или поддержкой. Важно не строить дешевый авторитет посредством «дружбы» против другого родителя.
4. Избегайте критики
Не стоит указывать на ошибки воспитания или давать советы о том, как нужно было поступать раньше. Это может вызвать сопротивление и негативные эмоции. Вместо этого сосредоточьтесь на том, как вы можете вместе создавать положительный опыт.
5. Открытое общение
Важно установить прямую коммуникацию как с ребенком, так и с его родным родителем. Избегайте ситуации, когда один из родителей становится буфером между вами и ребенком. Обсуждайте все открыто, делитесь своими чувствами и ожиданиями.
6. Уважение к чувствам ребенка
Признайте, что у ребенка могут быть негативные чувства по отношению к вам или ситуации в целом. Важно дать понять, что это нормально — испытывать злость или недовольство. Позвольте им выражать свои эмоции и покажите, что вы готовы их выслушать. В целом, ваша готовность принимать ребенка любым способствует росту симпатии к вам.
7. Реалистичные ожидания
Не стройте идеализированных ожиданий о том, как должны развиваться отношения. Понимайте, что процесс может занять время, и не всегда будет гладким. Будьте готовы к сложностям и неудачам. Не ждите от себя чудес, как бы вы ни старались, ребенок может дистанцироваться. Важнее, что вы действительно старались. И ваша вторая половина — тому свидетель.
8. Совместные активности
Проводите время вместе: занимайтесь спортом, играйте в игры, смотрите фильмы или просто гуляйте. Совместные занятия помогут укрепить связь и создать положительные воспоминания.
«Налаживание отношений с детьми второй половинки — это процесс, который требует времени и усилий. Будьте терпеливы, открыты к общению и готовы принимать чувства ребенка. Главное — создать атмосферу доверия и поддержки, чтобы они могли видеть в вас не только нового взрослого, но в большей мере — старшего товарища и друга», — советует психолог.