Психолог назвал плюс эзотерических направлений

Несмотря на отсутствие объективных подтверждений существования подобных феноменов, людям хочется в них верить.

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Это нередко приводит к потере средств и имущества, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил кандидат психологических наук, эксперт по культам и сектам Александр Невеев.

«Мы живём в непредсказуемом мире, и нам легче думать, что мы можем на мир как-то влиять или хотя бы предсказывать, что с нами произойдёт. Я работаю с финальной стадией, когда человек попал под влияние шарлатана и отписывал ему квартиру, имущество. Все это началось постепенно, в начале это выглядело очень безобидно, это чтение каких-нибудь книг по астрологии, йоге, какие-то поиски тайных символов в Библии. А итог закономерен. Психика находит успокоение у человека, который говорит, что ему для полного счастья надо отписать всё имущество нашей замечательной организации. Мне бы очень бы хотелось верить, что есть какая-то сила, так было бы веселее, но, к сожалению, объективных подтверждений существования экстрасенсорики, астрологии нет, наука это зафиксировать не может».

Согласно исследованию компании Platforma число интересующихся мистикой выросло на 30% в прошлом году по сравнению с 2023-м — до 9,5 млн. Об этом сообщает РБК. Отмечается, что наибольший интерес проявляют граждане в возрасте 35-44 лет (33%), 26% — россияне в возрасте от 45 до 55 лет. Среди тех, кто интересуется мистикой, женщин больше, чем мужчин — 54% против 46%.