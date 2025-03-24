Почему россияне стали чаще обращаться к эзотерике

Россияне стали чаще обращаться к эзотерическим практикам. Общая аудитория, интересующаяся мистикой, выросла на 30 процентов: с 7,3 миллиона человек в 2023 году до 9,5 миллиона в 2024 году. Почти половина граждан РФ положительно относятся к эзотерике, включая астрологию и гадания. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, почему россияне интересуются мистикой и эзотерикой.

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По ее словам, любовь к эзотерике, гаданиям и прогнозам не означает, что человек не готов брать ответственность на себя. Когда человек не хочет брать ответственность за свои дела, он находит других людей, которые «в чем-то виноваты». Однако это указывает на преобладание подростковых черт характера, поиск «всемирной справедливости».

«Реальное перекладывание ответственности всегда идет на других людей. Например, кто-то что-то не так сделал, чего-то не понял, не оценил. История про любовь к эзотерике, гаданиям и астрологии — это подростковая черта поиска всемирной справедливости. Это подростковый максимализм и поиск справедливости. Это история про карму: если ты сделаешь что-то плохое, то тебе обязательно все вернется. Однако человеку, чтобы стать полностью взрослой и зрелой личностью, необходимо принять тот факт, что в мире нет никакой справедливости», — сказала Алексеева.

Эксперт отметила, что, возможно, любовь к астрологии и эзотерике может указывать и на то, что человеку тяжело справиться с другой экзистенциальной мыслью: что ни у чего в этом мире нет конкретной причины.

«Таким людям очень тяжело жить, потому что они хотят получить ответ на вопрос: "Кто виноват?". Но стоило бы внимание перенести на следующий вопрос: "Что делать?". Люди связывают свои неудачи с кармическими узлами, влиянием планет и со знаками зодиака. Например, это случилось, потому что был ретроградный Меркурий, Плутон перешел в новый знак, кармические узлы поменяли свое расположение. Наш мозг очень любит выстраивать логику и причинно-следственные связи. Но эти причинно-следственные связи являются детско-подростковыми», — считает Алексеева.

Специалист подчеркнула, что людей нельзя «гнобить» за любовь к мистике. Важно понимать: если человек тотально нуждается в астрологических прогнозах, раскладах на картах Таро и магических ритуалах — значит, у него очень низкий навык самоподдержки и самоодобрения.

«Такие люди не уверены в себе и своих силах. Они не уверены, что у них может что-то получаться, и хотят найти внешнюю опору в предсказаниях. Человеку необходимо обратиться к психологу, чтобы специалист помог ему улучшить качество жизни, научил поддерживать себя самостоятельно. Тогда ему станет все равно, что Меркурий ретроградный, потому что он сам себя полностью одобряет. А все остальные вселенские события уходят на задний план. А на первый выходят планы, желания, надежды и достижения человека», — говорит собеседница «ВМ».

Если вы видите человека, который очень увлечен астрологией, не нужно его позорить и переубеждать в том, что это все ерунда, считает эксперт. Ему необходимо дать навык самоподдержки, если вы обладаете такими компетенциями.

«Если вы тот человек, который очень любит астрологию и мистику, то советую перевести внимание на себя, на то, как вы к себе относитесь и как вы сами себя умеете поддерживать. Тогда ваша жизнь изменится в лучшую сторону. А астрология остается как веселое развлечение — раз в месяц посмотреть какой-нибудь прогноз или расклад. И тогда в этом не будет ничего тревожного», — заключила Алексеева.

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