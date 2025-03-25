Как справиться с зависимостью от онлайн-шоппинга

Только в прошлом году россияне оставили на маркетплейсах почти 9 триллионов рублей. Психологи говорят, что зависимость от онлайн-покупок становится по-настоящему национальной проблемой. «Мослента» разбиралась, как перестать покупать то, о чем потом можно пожалеть.

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Все серьезно

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем продаж в интернете за 2024 год вырос на 41 процент и достиг почти 9 миллиардов рублей.

При этом большая часть этих денег досталась отечественным сетевым магазинам и маркетплейсам. Россияне отдали им 97 процентов от общей суммы. Еще три процента ушли на шоппинг на зарубежных площадках. Казалось бы, это не так много, но в реальности речь идет о 270 миллиардах рублей.

Если говорить о российской торговле вообще, то онлайн-шоппинг занимает 16,2 процента от всего объема розничных продаж.

Москва, Московская область и Петербург — тройка лидеров по затратам на онлайн-шоппинг. Чаще всего в интернете покупают продукты питания, мебель и товары для дома, электронику и бытовую технику, одежду и обувь, а также автозапчасти и аксессуары.

При этом в некоторых категориях цены снижаются. Так, средний чек за продукты питания снизился на 27 процентов и составил 781 рубль, в интернет-аптеках процесс пошел еще дальше. Здесь средний чек упал на 46 процентов — до 1016 рублей. Но сильнее всего снизились цены на аксессуары. Здесь объем среднего чека уменьшился на 54 процента — до 3 588 рублей.

Все дело в импульсивности

Рынок онлайн-продаж всего на свете растет по совершенно очевидным причинам. Это удобно и экономит покупателю силы и время. При этом психологи во всю говорят о зависимости от покупок в интернете. Шопоголики, которые раньше обходили торговые центры, теперь переместились в сеть.

Как правило, с такой проблемой сталкиваются импульсивные люди, которые по тем или иным причинам не могут выстроить здоровых отношений с окружающими. Из-за этого они могут чувствовать внутреннюю пустоту, которую и пытаются заполнить покупками на маркетплейсах. Вещи в этом случае просто подменяют собой людей.

По словам директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России, доктора психологических наук и профессора Веры Никишиной, импульсивность — корень проблемы. И проявляется она, как правило, не только в покупках.

«Эта особенность реакции работает не в строго определенном месте, — объясняет специалист. — Если она есть, то она регулирует все его поведенческие реакции. Тогда стоит поставить задачу работать с этой особенностью».

Это возможно проделать и самостоятельно, но только при условии, что у человека уже есть опыт самодисциплины и саморегуляции. Если же его нет, то импульсивные действия, в том числе и спонтанные покупки, контролировать довольно сложно.

Методы самоконтроля

По словам Веры Никишиной, одним из действенных способов удержаться от спонтанных покупок может стать установление лимитов на банковских картах, а также ограничений по использованию гаджетов. Поможет и вошедшая в силу с 1 марта этого года система установки самозапретов на выдачу кредитов. Так, по крайней мере, есть шанс не влезть в долги перед банком.

Вот только надеяться только на этот способ не стоит.

«Мой профессиональный опыт показывает, что все эти ограничения в секунду снимаются, когда есть запрос на своего рода запой, заход в действие, которое клиенты маркируют как успокаивающие, — продолжает специалист. — “Я просто зашёл, чтобы себя успокоить”, — говорят они».

В этом случае в стратегию можно постепенно вводить установку «Я не успокаиваюсь за счет покупок». Но это уже лучше делать в режиме работы с психотерапевтом.

Основная опасность

Вера Никишина утверждает: бесконтрольный шоппинг — маркер проблем с социализацией, с контактом с другими людьми. И здесь лучший способ избавиться от навязчивого желания постоянно что-то покупать — вдумчивая работа с личными границами, проблемами во взаимоотношениях с окружающими, запросами к ним и самим себе.

Помощь психотерапевта в данном случае необходима. Даже если человек уверен, что знает методы работы специалистов и способен справиться без них, это не так. Мы всегда можем договориться с самими собой — разрешить себе купить ненужную, но понравившуюся вещь «в последний раз», не посмотреть в суть проблемы и верить, что в наших отношениях с окружающими все в порядке. Во время консультаций терапевт — тот, кто смотрит на нас со стороны, причем профессионально.

При этом Вера Никишина предупреждает: в случае, если ситуацию запустить, станет только хуже.

Даже если удастся победить зависимость от интернет-шоппинга, человек найдет себе иной объект нездоровой привязанности. Причем зависимости могут расти и расширяться.