Развод или смерть близкого: как они ломают психику

Развод или утрата близкого человека — это одни из самых тяжелых и эмоционально истощающих событий в жизни. Эти потери могут вызвать широкий спектр эмоций, таких как горе, печаль, гнев и чувство вины.

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Многие люди в таких ситуациях ощущают себя потерянными и беззащитными, и это часто приводит к психическим расстройствам, которые могут оказывать долгосрочное воздействие на их здоровье. В беседе с «‎Рамблером» психотерапевт Татьяна Сычова рассказала подробнее о влияние такого стресса на психику.

Депрессия как следствие

«Депрессия является одним из самых распространенных психических расстройств, которые могут развиться вследствие развода или утраты близкого человека», — говорит Татьяна Викторовна.

Особенно часто она наблюдается у людей, которые стали жертвами разводов, инициированных партнером, поскольку в таких случаях человек чувствует себя оставленным и преданным. Депрессия может проявляться по-разному, от легкой подавленности до тяжелых эпизодов, которые требуют медицинского вмешательства. Симптомы могут включать:

постоянное чувство печали,

утрату интереса к привычным занятиям,

изменения в аппетите и сне,

трудности с концентрацией.

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Так, исследование, проведенное учеными из Чунцинского медицинского университета, показало, что 37 процентов из 228 644 участников, переживших утрату партнера, начали использовать антидепрессанты, при этом употребление препаратов увеличивалось среди женщин. Важно отметить, что в таких случаях своевременная помощь психотерапевта может значительно снизить риск развития депрессии.

Тревожные расстройства и страх одиночества

«После утраты или развода часто возникает чувство тревоги и страха перед будущим», — отмечает Татьяна Викторовна.

Люди могут переживать страх одиночества, тревожиться о том, как будет строиться их жизнь без прежнего партнера, и бояться, что не смогут построить новые отношения. Эти чувства могут привести к развитию тревожных расстройств, которые серьезно ограничивают социальную активность и ухудшают качество жизни. Тревога может проявляться в постоянной озабоченности по поводу будущего, бессоннице, а также в страхе быть отвергнутым или забытым.

Психологическое восстановление в таких случаях требует времени и внимания к психическому состоянию. Терапевтические методы, такие как когнитивно-поведенческая терапия, могут быть весьма эффективными в снижении уровня тревоги и помощи человеку в осознании своих эмоций.

Зависимость как способ избегания боли

Слишком часто люди, пережившие развод или утрату, пытаются справиться с болью и стрессом при помощи алкоголя или наркотиков. Зависимость от алкоголя или наркотиков может привести к гораздо более серьезным последствиям, включая ухудшение здоровья и социальную изоляцию.

Как справиться с горем и восстановиться?

Не каждый человек, переживший развод или утрату близкого, столкнется с психическими расстройствами. Поддержка со стороны друзей и семьи, а также профессиональная помощь психотерапевта, могут значительно снизить риск их возникновения.

«Очень важно, чтобы человек осознавал свою ценность и не оставался один на один со своими переживаниями», — добавляет психотерапевт.

Кроме того, важно поддерживать физическую активность, развивать хобби и продолжать поддерживать социальные связи. Это способствует восстановлению и улучшению психического состояния. Важно помнить, что никто не должен справляться с трудностями в одиночку. Всегда есть возможности для того, чтобы найти поддержку и вернуть гармонию в свою жизнь. Не оставляйте свои эмоции без внимания — они требуют заботы, и только тогда, с течением времени, можно восстановиться и вновь обрести внутреннюю гармонию.

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