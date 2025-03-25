Как правильно намекнуть близкому, что у него весеннее обострение. И как вообще распознать это состояние
Смена сезонов влияет не только на природу, но и на психическое состояние человека. Особенно подвержены влиянию весны люди с депрессивными расстройствами, тревожными состояниями и психическими заболеваниями. Даже те, кто не имеет никакого психиатрического диагноза, могут ощущать весной перепады настроения, раздражительность или, напротив, упадок сил. Как понять, что у человека сезонное обострение, и как с ним поговорить, чтобы не навредить, «Секрету» рассказал врач-психиатр Сергей Тарасов.
Почему весна — сложный период для психики
Биохимические процессы в мозге чутко реагируют на изменения светового дня, температуры и окружающей среды. Увеличение солнечного света влияет на уровень серотонина и мелатонина — нейромедиаторов, отвечающих за настроение и сон, говорит психиатр Сергей Тарасов.
«У людей с предрасположенностью к психическим расстройствам этот баланс может легко нарушаться, вызывая обострение симптомов. Весной также увеличивается физическая активность и социальная нагрузка — мир будто выходит из «зимней спячки», и не все организмы справляются с этим одинаково», —ергей Тарасов, врач-психиатр Клиники доктора Исаева.
Как проявляется весеннее обострение
Каждый случай индивидуален. Но есть ряд тревожных признаков, которые могут указывать на ухудшение состояния. Психиатр Тарасов перечисляет такие:
- Резкие перепады настроения. Человек становится раздражительным, вспыльчивым или, наоборот, апатичным и безразличным.
- Изменение сна. Бессонница, тревожные сны или, наоборот, чрезмерная сонливость.
- Потеря интереса к привычным занятиям. Если человек перестал общаться, избегает работы или любимых хобби, это может быть сигналом о депрессивном состоянии.
- Снижение концентрации. Сложности с фокусировкой, забывчивость, рассеянность.
- Изменение аппетита. Отсутствие чувства голода или, наоборот, переедание.
- Социальная изоляция. Избегание контактов, замкнутость.
При биполярном расстройстве весна может спровоцировать переход из депрессивной в маниакальную фазу: человек становится гиперактивным, импульсивным, начинает тратить деньги, впутываться в сомнительные авантюры.
Как правильно сказать человеку, что у него весеннее обострение
Разговор на такую тему требует особой деликатности. Грубые фразы вроде «Ты опять невыносим» или «Что с тобой не так?» могут вызвать защитную реакцию и отстранение. Лучше выбрать мягкий, поддерживающий тон, советует Сергей Тарасов.
Примерный план действий:
- Обозначьте, что вам не всё равно. «Я замечаю, что тебе последнее время тяжело. Ты хочешь поговорить?»
- Описывайте наблюдения, а не ставьте диагноз. «Мне кажется, что ты стал чаще грустить и избегать общения» — так человек не почувствует давление.
- Не давайте советов, если их не просят. Вместо «Тебе просто нужно заняться спортом» лучше сказать «Если хочешь, давай погуляем вместе».
- Если у человека есть врач, мягко напомните ему о консультации. Но важно, чтобы это звучало не как ультиматум, а как забота: «Может быть, стоит обсудить это с доктором? Я могу помочь записаться».
Что делать, если психическое состояние близкого ухудшается
Если обострение затянулось, а симптомы становятся выраженными, нельзя игнорировать ситуацию.
При наличии психиатрического диагноза нужно обязательно поддержать идею визита к врачу — возможно, человеку нужно скорректировать терапию.
«При тяжёлых симптомах (суицидальные мысли, выраженная тревога) не оставляйте человека одного, обратитесь за профессиональной помощью. При лёгком ухудшении необходимо создать комфортные условия: следить за режимом сна, питанием, предлагать прогулки и умеренную физическую активность», —ергей Тарасов.
Весна — время перемен, и не всегда они даются легко. Главное в этот период — быть внимательными к себе и своим близким, не бояться говорить о проблемах с психикой и вовремя обращаться за помощью.
Иногда на «весеннее обострение» могут списывать симптомы действительно серьёзного сезонного аффективного расстройства. Чем отличается весеннее обострение от САР и других заболеваний, «Секрет» рассказывал тут.