Эксперт рассказала, кто чаще всего становится жертвой мошенников

Жертвами мошенников чаще всего становятся люди, которые соответствуют пяти критериям. Среди них пожилой возраст, снижение критики и высокий уровень доверчивости, высокая степень утомления и личная заинтересованность, рассказала «Газете.Ru» директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России доктор психологических наук, профессор Вера Никишина.

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В основном технологии, которые чаще всего сейчас используют мошенники для извлечения выгоды, — это технологии вовлечения. Для того, чтобы человек вовлекся, ему достаточно любой эмоции: страх, удивление, недоумение, агрессия, раздражение. Чем больше эмоций на старте, тем более вероятным будет тот самый исход, ради которого мошенник обращается к жертвам.

«Любой человек потенциально может быть вовлечен в технологическое воздействие. Есть определенные критерии, по которым мы эту подверженность оцениваем. Это снижение критики и высокий уровень доверчивости. Это старшее поколение, потому что их психическое пространство формировалось вне технологического воздействия. То есть их мозг значительно менее адаптирован к тем новшествам, которые чаще всего используют мошенники как тему сценария. Поэтому для пожилого населения этот риск значительно больше. Факторы неожиданности и утомления тоже способствуют вовлечению. Другой фактор — если в основу сценария ложится персонифицированная тема. Для матери это безопасность ребенка, для ребенка — страх быть обвиненным в каком-то проступке», — рассказала психолог.

Поэтому, чтобы себя обезопасить, важно держать дистанцию.