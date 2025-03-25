Секс-колумнистка ответила, что может сделать секс ярче

Секс-колумнистка Альмара Абгарян попробовала заняться сексом в полной тишине и поделилась результатами опыта. Ее колонку опубликовало издание Metro.

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По словам Альмары, однажды у нее с бойфрендом гостил приятель. Когда вечеринка закончилась, друг ушел спать в соседнюю комнату, а пара решила заняться сексом. Она уточнила, что обычно считает такое поведение невежливым, но в последнее время они с бойфрендом были заняты на работе и мало занимались сексом, поэтому решили не упускать шанс.

Альмара отчаянно пыталась не разбудить спящего друга и поняла, что испытывает необычные ощущения.

«Не в моей природе быть тихой, но тот факт, что я не могла поддаться своим желаниям, делал секс еще более интенсивным. Когда партнер заметил, что я приближаюсь к оргазму, он нежно положил руку мне на рот. Я не могу точно описать, почему, но этот жест вызвал дрожь по моей спине, а спустя несколько мгновений мой оргазм наступил. Это было невероятно», — призналась она.

Альмара пришла к выводу, что дело не в громкости или тишине, а в контроле над собой и изменении привычных паттернов. По ее словам, она довольно громкий человек, и быть тихой для нее — вызов, а это может сильно возбуждать.

«Мысль о том, что тебя поймают, также сильно возбуждает и является довольно распространенной фантазией для многих людей. Хотя, признаюсь, дурачиться с партнером, когда вы разговариваете по телефону или находитесь в гостях у друга, — невежливо. Я бы не стала делать этого снова и не советую вам пробовать. Но намеренный молчаливый секс может быть отличным способом придать остроты интиму», — Альмара Абгарян, секс-колумнистка.

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