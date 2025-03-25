Психолог ответил, нормально ли испытывать отрицательные эмоции

Клинический психолог, писатель и кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал, что отрицательные эмоции являются нормальной индивидуальной реакцией на разные ситуации в жизни.

«Хитрость в том, что если человек к обстоятельствам жизни и трудностям относится лояльно, если его воспитали в концепции, что жизнь состоит не только из радужных моментов, то тогда, столкнувшись с трудностями, он готов к отрицательным эмоциям», — заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, основной ошибкой является то, что чаще всего человек считает, что он переживает из-за самих обстоятельств — без привязки к себе.

На самом деле оказывается, что его больше беспокоит тот факт, что эти обстоятельства не такие, какими он себе их представлял, сказал эксперт.

Выход из этой формулы оценки позволит человеку осознать, что разные люди в разных обстоятельствах проявляют эмоции по-разному, добавил психолог.

«И приходит понимание, что дело не в обстоятельствах, а в том, как конкретный человек к ним относится», — заключил эксперт.

Ранее магистр психологии, клинический психолог Ольга Иванникова в беседе с НСН выразила мнение, что совместная работа психолога и психиатра очень важна.