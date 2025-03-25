Перечислены признаки женщины-абьюзера

К сожалению, абьюзерами могут быть не только мужчины, но и женщины. Как распознать признаки женщины-абьюзера и что делать, если мужчина оказался в таких отношениях? На этот вопрос в беседе с ИА RuNews24.ru ответила психолог Майя Голубева.

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Среди основных признаков абьюзера психолог назвала постоянную критику, унижение, оскорбления, высмеивание, обесценивание достижений и интересов партнера.

Также женщинам-абьюзерам присущи признаки газлайтинга, использование угроз, маниакального чувства вины, слез и истерик для достижения своих целей. Как правило, такие женщины устанавливают жесткий контроль над финансами, выбором одежды, общением и другими аспектами жизни партнера.

«Часто женщины-абьюзеры устанавливают тотальный контроль над семейным бюджетом, они буквально требуют мужа отдавать всю зарплату. Или же создают ситуации, в которых партнер полностью зависит от ее финансового положения. Постоянный крик и повышение голоса в спорах или даже в повседневных разговорах, угрозы физической расправы, развода, лишения детей - все это признаки нездоровых отношений со стороны женщины. Кстати, абьюзеры часто настраивают детей против отца, используют их в качестве средства контроля», – рассказывает Майя Голубева.

По словам психолога, несмотря на то, что женщины не распускают руки, встречаются и те, кто не стесняется рукоприкладства и запросто может дать пощечину мужчине, толкнуть его или даже сильно ударить. Бросание предметов, удары посудой и всем, что под руку попадется, – это тоже приемы женщины-абьюзера.

«Главное, что нужно понять мужчине в такой ситуации, часто он не виноват в происходящем. Хотя бывает и так, что в паре оба абьюзера и так женщина отвечает на агрессию со стороны мужчины. Однако абьюз – это всегда выбор абьюзера, и жертва не несет ответственности за его действия», – убеждена эксперт.

Что же делать в такой ситуации? Первый и самый важный шаг – признание того, что человек находится в абьюзивных отношениях. Нужно рассказать о своей проблеме близким друзьям, родственникам или психологу. Далее следует четко обозначить, что человек не будет терпеть оскорбления, унижения или другие формы агрессии.