Психолог ответила, как много людей отрицают реальность

Они накапливают проблемы, которые долгое время не могут решить.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.

«Как понять, что мы находимся в отрицании реальности. Надо посмотреть, какое количество в нашей жизни проблем, которые мы не можем решить. Мы их решаем-решаем, а они не решаются. Ещё надо посмотреть, достаточно ли нам нравится наша жизнь, достаточно ли мы удовлетворены тем, что в ней происходит. Посмотреть, насколько часто мы обижаемся на кого-то или что-то. Если из всего этого в вашей жизни существует достаточно много, то с реальностью у вас есть вопросики. Абсолютное большинство людей находятся в отрицании реальности. Нам тяжело сталкиваться с тем, что происходит в жизни, поэтому мы с детства используем психологические защиты личности. Когда мы вырастаем, эта защита становится своего рода борьбой. Получается, что наши психологические защиты начинают бороться с тем, что с нами происходит в реальной жизни».

Неопределённость «разрушает нас внутренне», сообщила ранее психолог.