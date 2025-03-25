Современная женщина – это супергерой в юбке, но вместо плаща у нее фартук, а вместо лазеров – взгляд на грязные носки мужа. Психотерапевт Виктор Розов в беседе с «Южным федеральным» рассказал о сложностях и дилеммах, с которыми сталкиваются женщины, совмещая роли жены, матери, карьеристки и домохозяйки.

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По словам Розова, переключение между этими ролями – целое искусство, а стремление соответствовать всем ожиданиям – это проявление перфекционизма и страха неодобрения. Социальное давление, внутренние установки и страх осуждения заставляют женщин постоянно беспокоиться о том, чтобы быть «лучшей во всем».

Эксперт советует расставить приоритеты, научиться говорить «нет» без чувства вины и полюбить себя со всеми недостатками. Чтобы помочь себе, можно фокусироваться на одной задаче за раз, заботиться о себе, использовать техники медитации и не бояться просить о помощи. Южный Федеральный.

Розов подчеркивает, что развитие новых навыков и получение знаний – отличный способ повысить самооценку и найти новые источники удовольствия. Главная роль женщины – быть собой, а все остальное – декорации.

Советы психолога приходят на фоне новостей о грядущем потеплении, обещанном синоптиком Вильфандом, и новых правилах использования огня на дачных участках, которые могут расстроить любителей шашлыков.