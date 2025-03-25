Что делать, если нет желания заниматься сексом

Как менялось отношение к сексу у разных поколений, причины отсутствия желания, проблемы с либидо и советы, что делать в данной ситуации, расскажет Super.

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Секс — тема деликатная, и причины, по которым мы вдруг теряем к нему интерес, могут быть самыми разными. Важно понимать: желание близости — это не константа, а скорее волна с подъёмами и спадами. И если эти спады становятся проблемой, разговор с врачом или психологом может стать первым шагом к возвращению радости в интимную жизнь. Super предлагает заглянуть за кулисы безразличия к интиму вместе с психологом Романом Цветковым.

Секс не нужен: причины

Почему же в современном мире люди говорят сексу «не сегодня»?

Психологические факторы

Когда мысли скачут от счетов до дедлайнов, сексу там просто не находится места. Депрессия и тревога, с которыми мы часто сталкиваемся в последнее время, — настоящие вампиры, высасывающие желание. Недопонимания в паре тоже не могут не сказываться на интимной жизни: трудно хотеть близости с тем, с кем вы только что устроили словесную дуэль о немытой посуде. Секс любит гармонию! Хотя, конечно, бывает и с точностью до наоборот (что тоже не самая здоровая тенденция). Прошлые обиды и травмы могут аукаться долго — как заноза в сердце, которая мешает открыться даже самому любимому человеку. Но и не стоит забывать, что некоторые люди от природы асексуальны или временно потеряли интерес — как мы иногда теряем аппетит к любимому блюду.

Физическое здоровье

Ритм жизни сейчас таков, что после 12-часового рабочего дня, готовки, уборки и укладывания детей многие скорее выберут подушку, чем страстные объятия. Болит голова — это не всегда отговорка. Хронические боли, болезни и прочие телесные неприятности действительно могут отправить либидо в глубокую спячку. Если приходится принимать лекарства, то стоит учесть, что некоторые препараты (особенно антидепрессанты) способны понизить сексуальное влечение. Что касается женщин, то в периоды беременности, после родов или в менопаузу организм порой играет с ними злые шутки, отправляя либидо в незапланированный отпуск.

Социальные сети и Интернет

Чрезмерное увлечение интернетом уменьшает сексуальное желание, потому что теряется интерес к реальному физическому контакту, так как есть виртуальное общение, в том числе виртуальный секс. Кроме того, не секрет, что социальные сети и интернет создают у людей иллюзию, показывая идеальную картинку и навязывая стандарты красоты, сексуальности. Всё это не может не сказываться на самооценке. Постоянное сравнение себя с другими вызывает стресс, который влияет и на либидо.

Зависимости

К сожалению, зависимости — весьма распространённая сегодня причина всевозможных проблем с психическим и физиологическим здоровьем у молодых людей и подростков, приобретающая характер эпидемии. Из всех возможных последствий употребления снижение либидо — самое безобидное. Это не просто история про «плохие вещества». Это сложный клубок психологических ловушек, физиологического разрушения и социальной деградации, усиленный цифровыми технологиями. И распутать его можно только комплексно — с помощью врачей, психологов и тех, кто действительно заботится.

Упавшее либидо: что это значит

«Упавшее либидо — это не просто медицинский термин, а реальная жизненная ситуация, когда интерес к сексу внезапно или постепенно снижается. Это как выключатель, который раньше срабатывал от малейшего прикосновения, а теперь требует особых усилий или вовсе не реагирует», — Роман Цветков.

Как это влияет на пару?

Непонимание и разочарование — когда один хочет, а другой нет, возникает мучительный дисбаланс, который может вылиться в обиды и обвинения.

Давление и чувство вины — фразы вроде «у всех нормальные пары занимаются сексом трижды в неделю» только усиливают напряжение и отодвигают решение проблемы.

Эмоциональное отдаление — без физической близости партнёры могут начать воспринимать друг друга больше как соседей, чем как любовников.

Открытый разговор без обвинений станет тем самым спасательным кругом. Способность выслушать партнёра и вместе искать решения — это то, что отличает пары, которые преодолевают кризис, от тех, кто в нём застревает.

Почему зумеры охладели к сексу

Если миллениалы ломали стереотипы о сексе, то зумеры, похоже, вообще решили взять паузу. Что же происходит с поколением Z и почему они всё чаще говорят «нет» там, где их родители говорили «да»?

Погружение в информационный океан

Зумеры выросли с Google под рукой. Они знают о рисках ЗППП и нежелательной беременности больше, чем любое поколение до них. И эта информация не просто проходит мимо, она формирует их отношение к интимной близости.

«Сначала карьера, потом всё остальное»

Современная молодёжь живёт в мире жёсткой конкуренции. Учёба, стартапы, подработки, самообразование — в этом плотном графике секс часто отодвигается на второй план как нечто, что может подождать.

«Быть собой — это нормально»

Общество наконец признало, что асексуальность — не патология, а вариант нормы. Зумеры первыми получили возможность открыто заявить: «Я не испытываю сексуального влечения, и с этим всё в порядке».

Смартфон вместо объятий

Когда можно получить дозу дофамина от лайков в Instagram или выброса адреналина в компьютерной игре, потребность в физическом контакте снижается. Виртуальное общение частично заменяет реальное.

Психическое здоровье превыше всего

Сегодняшняя молодёжь открыто говорит о тревожности, депрессии и выгорании. Когда психологическое состояние нестабильно, не до интимной близости — все силы уходят на самовосстановление.

Порно на расстоянии клика.

Зачем рисковать отказом, тратить время на свидания и преодолевать социальную тревогу, если удовлетворение можно получить мгновенно и без осложнений? Порно создаёт иллюзию сексуальной жизни, не требуя реальных отношений.

«А есть ли будущее?»

Климатический кризис, экономическая нестабильность, политические конфликты — зумеры взрослеют в мире, который, кажется, стоит на краю пропасти. В таких условиях мысли о близости отходят на второй план.

«Возможно, зумеры не столько отказываются от секса, сколько переосмысливают его роль в жизни. Они первое поколение, которое массово говорит: "Секс — это здорово, но не центр вселенной". И кто знает, может быть, именно их подход окажется более здоровым для общества в целом?» — Роман Цветков.

Как справиться с отсутствием сексуального желания

Как разжечь угасшую страсть? Делимся практическими советами — как пробудить, улучшить сексуальное желание.

Терапевтический подход

Секс-терапия по существу: специалист поможет разобраться в корнях проблемы, а не просто лечить симптомы. Это не только разговоры о сексе, это структурированный подход к восстановлению интимной связи с упражнениями и техниками, адаптированными под ваши уникальные обстоятельства.

Психотерапия как фундамент: если ваше либидо подавлено тревогой или депрессией, работа с психотерапевтом может стать ключом к решению. Улучшение психического здоровья часто возвращает естественное влечение без дополнительных усилий.

Перепрограммирование сексуального мышления: когнитивно-поведенческая терапия помогает выявить и трансформировать негативные установки о сексе. Тот внутренний голос, который шепчет «я недостаточно привлекателен» или «секс — это всегда напряжение», можно перенастроить.

Образ жизни и биохимия желания

Движение пробуждает желание: регулярная физическая активность не только улучшает самочувствие и внешний вид, но и стимулирует выработку тестостерона и эндорфинов — гормонов, напрямую связанных с либидо. Даже ежедневная получасовая прогулка может творить чудеса.

Питание для страсти: ваш рацион влияет на гормональный фон. Цинк (устрицы, тыквенные семечки), омега-3 (жирная рыба), витамин Е (орехи) и антиоксиданты (ягоды, тёмный шоколад) — природные союзники вашего либидо.

Сон как афродизиак: недосып — враг страсти. Во время качественного сна восстанавливается гормональный баланс и накапливается энергия. Приоритизируйте 7-8 часов полноценного отдыха.

Стресс под контролем: хронический стресс выкачивает из организма ресурсы, необходимые для сексуального желания. Медитация, глубокое дыхание или даже простая ванна с ароматическими маслами могут стать первым шагом к восстановлению либидо.

Искусство общения и близости

Разговор без табу: самый мощный афродизиак — это искренний разговор. Обсудите с партнёром, что вас возбуждает, что вызывает дискомфорт, какие фантазии вы хотели бы воплотить. Уязвимость сближает сильнее физической близости.

Карта удовольствия: изучайте тело партнёра (и своё собственное) как неизведанную территорию. Что изменилось с течением времени? Какие прикосновения вызывают отклик сейчас? Исследование может стать захватывающей игрой.

Эмоциональная связь как предварительная ласка: качественное время вместе вне спальни — это инвестиция в вашу интимную жизнь. Совместные приключения, глубокие разговоры, поддержка в трудную минуту — всё это формирует фундамент желания.

Запланированная спонтанность: звучит как оксюморон, но в загруженной жизни иногда нужно планировать время для интимности. Это не убивает романтику, а создаёт пространство для неё в плотном графике современной жизни.

Не хочу секса: когда стоит обратиться за помощью

«Пытаться решить проблемы с либидо самостоятельно — это здорово, но иногда ситуация требует профессионального взгляда. Если ваше сексуальное желание стабильно низкое на протяжении нескольких месяцев, несмотря на все попытки его пробудить, — это сигнал. Особенно если раньше всё было иначе. Не стоит ждать, пока ситуация "как-нибудь сама разрешится"», — Роман Цветков

Поводом отложить самолечение и записаться на приём также служат следующие ситуации:

«Наши отношения трещат по швам»

Когда отсутствие интимной близости превращается в постоянный источник напряжения, обид и ссор — это повод для консультации. Особенно если вы замечаете, что начинаете избегать даже обычных прикосновений или разговоров о будущем.

«Чувствую себя разбитым эмоционально»

Если снижение либидо сопровождается симптомами депрессии (апатия, потеря интереса к жизни, постоянная усталость) или тревоги (беспокойство, раздражительность, панические атаки) — вам нужна помощь психолога или психиатра.

«Секс вызывает боль, а не удовольствие»

Всякий раз, когда интимная близость связана с физическим дискомфортом или болью — это прямой сигнал к посещению врача. Вагинизм, диспареуния и другие состояния хорошо поддаются лечению, но требуют профессионального подхода.

«Я ненавижу своё тело»

Если вы настолько недовольны своей внешностью, что это мешает вам расслабиться в интимных ситуациях — психолог может помочь вам восстановить здоровое отношение к себе.

«Мы перепробовали всё, но ничего не работает»

Если вы и партнёр честно пытались решить проблему всеми доступными методами — от разговоров до изменения образа жизни — но ситуация не меняется, значит, вам нужен свежий взгляд профессионала.

«Я не могу забыть прошлый травматический опыт»

Если в прошлом вы пережили сексуальное насилие, принуждение или другой негативный опыт, который до сих пор влияет на вашу интимную жизнь — специалист поможет вам проработать эту травму.

«Моё здоровье может влиять на желание»

Диабет, заболевания щитовидной железы, гормональные нарушения, проблемы с сердцем — все эти состояния могут снижать либидо. Эндокринолог, уролог или гинеколог помогут определить, не кроется ли причина в физиологии.

К кому обратиться при снижении либидо: навигатор по специалистам

Когда сексуальное влечение пропадает, важно найти правильного специалиста, который поможет разобраться в причинах и предложит эффективное решение. Вот карта специалистов, которые могут помочь вернуть радость в интимную жизнь:

Эксперты по душевному состоянию:

Психотерапевт — первый помощник, если вы подозреваете, что корни проблемы кроются в психологических факторах: стрессе, выгорании, тревожности или депрессии. Эти специалисты помогут расшифровать эмоциональные блоки, которые могут стоять на пути вашего сексуального желания.

Сексолог — профессионал, специализирующийся именно на сексуальном здоровье. Он поможет выявить причины снижения либидо и предложит конкретные техники, упражнения и рекомендации для его восстановления.

Семейный терапевт — незаменим, когда проблема затрагивает обоих партнёров. Он поможет наладить коммуникацию, разрешить скрытые конфликты и вернуть эмоциональную близость, которая часто является основой физического влечения.

Врачи для физического здоровья:

Терапевт — отправная точка медицинского путешествия. Он проведёт первичную диагностику, исключит общие проблемы со здоровьем и направит к нужному специалисту, если потребуется более глубокое исследование.

Эндокринолог — этот специалист станет вашим союзником, если проблема связана с гормональным дисбалансом. Низкий уровень тестостерона, проблемы с щитовидной железой или другие гормональные нарушения могут существенно влиять на либидо.

Уролог (для мужчин) — поможет выявить и решить проблемы, связанные с мужским репродуктивным здоровьем, которые могут влиять на сексуальное влечение.

Гинеколог (для женщин) — незаменимый специалист для диагностики и лечения проблем с женским репродуктивным здоровьем, которые часто связаны с колебаниями либидо.