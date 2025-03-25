Назван главный фактор успеха при онлайн-знакомствах

Новое исследование, вышедшее в журнале Computers in Human Behavior Reports, показало, что решающую роль в онлайн-знакомствах играет внешность человека.

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Проанализировав более 5000 «свайпов» пользователей популярных приложений для знакомств, ученые обнаружили, что повышение привлекательности человека значительно увеличивает его шансы быть выбранным: куда больше, чем такие качества, как интеллект, рост или профессия. Примечательно, что это работало как для мужчин, так и для женщин.

В исследовании участвовали 445 пользователей возрастом от 18 до 35 лет из Германии, которые занимались выбором из 12 сценариев.

Оказалось, что увеличение оценки привлекательности на одно стандартное отклонение повышает шансы на выбор на 20%, тогда как аналогичное улучшение интеллекта — лишь на 2%.

При этом представления о том, что мужчины отдают предпочтение внешности больше, чем женщины, здесь оказались неверными. Другие качества, например, схожесть по уровню интеллекта или росту, тоже имели незначительное влияние.

Джессика Витмер из Амстердамского университета, первый автор исследования, советует пользователям приложений для знакомств выбирать качественные фотографии и обращаться за помощью к друзьям при их выборе.