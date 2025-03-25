Ученые доказали влияние социальных сетей на психику молодежи

Результаты нового исследования показали, что чрезмерная эмоциональная привязанность к социальным сетям может быть связана с усилением тяжести симптомов у молодых людей, которые лечатся от депрессии, тревожности, суицидальных мыслей. Подробнее об этом говорится в Journal of Affective Disorders.

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40% молодых людей, страдающих депрессией и склонных к суициду, как показала новая научная работа, сообщили о проблемах с использованием соцсетей. Другими словами, они при отказе от социальных сетей чувствовали себя расстроенными, недовольными или ощущали разочарование.

Также эти молодые люди сообщили о более высоких показателях экранного времени. Они чаще жаловались на депрессию, тревожность суицидальные мысли, более низкий уровень общего благополучия.

Руководитель исследования Бетси Кеннард, доктор психологических наук, заслуженный профессор психиатрии и член Института мозга Питера О’Доннелла-младшего в Юго-Западном университете Техаса, вместе с коллегами изучила данные анкет, заполненных 489 пациентами Техасского молодёжного реестра исследований депрессии и самоубийств. В этот реестр входили пациенты в возрасте от 8 до 20 лет, которые получали лечение от депрессии, суицидальных мыслей и/или суицидального поведения в 12 академических медицинских центрах по всему штату.

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