Психолог объяснил, как справиться с выгоранием

Синдром подгоревшего тоста является метафорой, которую используют в популярной психологии и она связана с физическим и эмоциональным выгоранием. Психолог Мария Прудкая рассказала о последствиях и как с ним справиться.

© runews24.ru

Эксперт рассказала, что этот термин не используется в психологии, которая действительно серьёзно погружается в процессы, происходящие внутри личности. Она отметила, что так называют выгорание, как профессиональное, так и личностное.

Психолог сообщила, что у выгорания бывают свои последствия, такие как хронический стресс, провоцирующий тревожные расстройства; потеря смысла и удовлетворённости жизнью; нестабильная самооценка; нарушение сна и биоритмов и так далее.

Решить проблему с выгоранием помогает соблюдение баланса работы и отдыха.

«Перестаньте бежать и гореть, учитесь отказывать без чувства вины, делегировать задачи, переставайте все контролировать», — отмечает Прудкая в беседе с Тульской службой новостей.

Понимание того, что человек может держать на контроле только внутренние процессы, уменьшает тревожность, добавляет специалист.

Она сообщила, что надо менять свои установки, убрать трудоголизм, добавить отдых, спорт, а также правильное питание. Также может помочь работа с психологом, добавила психолог.

Ранее врачи рассказали, как избежать заражения туберкулезом.