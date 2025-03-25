Ученые выяснили, что может сделать нас счастливее

Плавание на открытом воздухе полезно для психики, а плавание в дикой природе — особенно, сообщает портал Uhealthy. В рамках проекта «BlueHealth» ученые опросили 20 000 человек из 19 стран. Из них 1200 рассказали, что плавали во время последнего визита к водоему — в бассейнах или естественных местах, таких как озера и моря.

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Плавание в открытой воде повышает психологическое благополучие — состояние счастья и уверенности. Но дикое плавание выделяется благодаря двум факторам:

Автономия — чувство свободы и независимости.

Компетентность — уверенность в своих силах.

Cоциальные связи, например общение в группах, оказались менее важны, чем личные достижения. Это показала международная выборка.

Опытные пловцы, выбирающие сложные и рискованные места, иногда чувствовали тревогу. Ученые считают, что такие вызовы могут быть частью притягательности плавания в дикой местности. Но есть и риски: загрязнение воды или опасность утонуть, все это требуют осторожности.

Исследование поддерживает идею «оздоровление природой» — врачи в Великобритании уже советуют проводить время у воды для здоровья. Плавание в холодной воде помогает при стрессе, боли, воспалениях и улучшает сон. Правительство страны инвестирует в такие программы миллионы.