Как уберечь отношения с ревнивцем

Некоторые пары наивно полагают, что ревность — это важная составляющая отношений, катализатор, подогревающй чувства. Но привычка заставять ревновать вторую половинку и самому жить в сплошных подозрениях и недоверии обычно приводит к тупику. Психолог Вероника Ахметова в беседе с WomanHit рассказала, почему даже крепкие семьи распадаются на почве «хронической ревности», и пояснила, как избежать такого итога.

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Вытесняет и убивает любовь

«Самое опасное в ревности то, что в отношениях она начинает подменять любовь. Наверняка встречались ситуации, когда девушка в полном восторге от того, что мужчина ревнует. "Он ревнует, значит, он меня любит", — рассуждает она. Но, к сожалению, это не так. Ибо ревность — это сразу проблемы с доверием», — говорит эксперт.

Обычно в парах, где главенствует это разрушительное чувство, вместо искренних признаний или под их маской звучат фразы: «Убеди меня», «Докажи, что я могу тебе доверять». Происходит подмена понятий, и еще вчера уверенный в чистой и преданной любви партнера человек, начинает сомневаться.

Родом из прошлого

Уверенный в себе, состоявшийся как личность, без тяжелых детских травм человек никогда и не подумает ревновать вторую половинку. Он будет просто наслаждаться временем, проводимым вместе, думать, как сделать отношения еще более яркими и крепкими. А вот если в прошлом были некие обстоятельства, вроде измен бывшего партнера, нездоровых отношений родителей, которые ревновали друг друга, это непременно скажется и в новом союзе.

Как вычислить ревнивца

Поначалу он может никак не выдавать своей сущности, но со временем начнут проявляться тревожные сигналы.

«Это, например, просьба включить геолокацию на телефоне, попытки через ваше плечо посмотреть в телефон, с кем же вы там переписываетесь, или просьба открыть чат. Естественно, слежка в различных соцсетях. Может появиться чужой аккаунт, какой-то непонятный, с которого с вами начинает флиртовать мужчина. Или вдруг ваш партнер просит вас отказаться от общения с какими-то друзьями, знакомыми, и находит для этого абсолютно нелепые причины», — предупреждает психолог.

В этот же список можно отнести обвинения: почему ты опоздала, не брала трубку. Если партнер вынуждает вас вечно оправдываться на ровном месте, то это уже дурной знак.

Выход есть

Конечно, сходу пресечь все попытки уличить вас в неверности вы вряд ли сумеете. Но если человек вам и правда дорог, попытаться вывести отношения в здоровое русло все же необходимо. Аккуратно и последовательно.

«Я»-сообщение

Если мужчина изводит вас ревностью и показательно молчит, уходит в себя, играет в «обиженного», то пробуем обойтись без нападок и уж тем более не копировать его поведение.

«Попробуйте сказать: "Мне страшно, когда ты молчишь. Я чувствую ужас, испуг. Давай, пожалуйста, обсудим, что происходит". Возможно, он чувствует угрозу, не знает, что делать и уходит в себя», — говорит эксперт.

Если ревнуете вы сами

Женщины более эмоциональны, чем сильный пол и не реже страдают приступами слепой ревности. Выплеснув партнеру в лицо очередную порцию подозрений и обвинений, они ждут облегчения. Но камень с души почему-то никуда не исчезает. В таком случае важно обратиться к себе.

«Может быть, это боль ваших родителей, которую вы переняли на себя. Может быть, это боль прошлых отношений, и они были такими ужасными, что вы не в состоянии бороться с этим. Поэтому прежде чем бросать свои подозрения на партнера, разберитесь с собой», — советует психолог.

Учимся доверять

Вступая в новые отношения, необходимо оставить груз прошлого. Как бы много там ни было обид, измен, ругани и унижений, ваш нынешний партнер не должен тащить его вместе с вами. Если же избавиться от привычки ревновать не получается, даже ради спокойствия вашего мужчины, то без помощи специалиста вы вряд ли справитесь. В данном случае патологическое недоверие может быть симптомом более глубинных проблем (неврозов, созависимости), и без терапии ситуацию переломить не получится.