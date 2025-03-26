Эксперт дала совет, что делать, если партнер вспоминает бывшую

К коучу по отношениям Джейн Грин обратилась женщина, которая засомневалась в чувствах мужа, после того как тот допустил одну фатальную ошибку во время секса. Ее письмо и ответ специалистки опубликовало издание Daily Mail.

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Автор письма рассказала, что им с мужем немного за 30 лет, они вместе уже три года. До встречи с ней мужчина уже был женат, но развелся из-за неверности супруги. Женщина призналась, что, хоть и была счастлива в отношениях, всегда боялась, что супруг все еще влюблен в бывшую жену. Ее подозрения усилились после того, как он громко и отчетливо произнес имя бывшей супруги во время секса.

«Я тут же отстранилась и заплакала. Муж говорил, что это была ошибка и что он сожалеет. Я попыталась выбросить это из головы, но просто не могла перестать думать об этом», — пожаловалась она.

Терзаемая сомнениями женщина даже начала следить за бывшей женой мужа в социальных сетях и узнала, что та развелась. Теперь автор письма опасается, что супруг ее бросит, чтобы воссоединиться с первой женой.

В ответ Грин заявила, что услышать, как муж произносит имя бывшей жены в момент интимной близости, крайне неприятно и обидно, поэтому реакция женщины вполне объяснима.

«Чувствовать угрозу со стороны кого-то другого очень неприятно, но мне интересно, не разыгралось ли у вас воображение. Возможно, недостаток уверенности в себе заставляет вас думать, что вы не так хороши, как его первая жена», — выразила свое мнение коуч. При этом, по ее словам, это не значит, что женщине не о чем волноваться.

Грин подчеркнула, что бесконечное прокручивание неприятных мыслей и слежка за бывшей женой мужа в соцсетях не помогут решить проблему. Вместо этого она посоветовала женщине разобраться в причинах ее проблем с доверием и неуверенности в себе и при необходимости обратиться за помощью к психологу.

Ранее Грин дала совет женщине, которая рассказала мужу о своей тайной сексуальной фантазии. Мужчина не оценил откровенность супруги и заявил, что у нее есть сексуальное отклонение.