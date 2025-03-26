Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой сталкинга

Сталкинг — это опасное явление, с которым может столкнуться каждый. Это намеренное преследование или наблюдение за человеком с целью посеять страх и запугать его. Сталкинг может проявляться в разных формах — как в реальной жизни, так и в онлайне. «Вечерняя Москва» узнала у практикующего психолога, исследователя последствий сталкинга Ольги Темирхановой, как защититься от сталкера.

Что такое сталкинг

Под сталкингом понимают навязчивое преследование, но это не просто навязчивость, а разрушительное для психики и в целом всей жизни людей межличностное насилие.

— Буллинг, моббинг, хейтинг, шейминг, газлайтинг — как будто этого было недостаточно. Но оказывается, человек способен на еще большее — сталкинг. Это хищническое поведение, при котором один человек систематически и целенаправленно преследует другого, нарушая его личные границы и создавая атмосферу неразрешимого дистресса, — рассказала Темирханова.

Эксперт отметила, что сталкинг обычно включает в себя:

физическую или онлайн-слежку;

постоянные и нежелательные попытки контакта;

угрозы;

шантаж;

распространение ложной информации;

причинение вреда близким людям или домашним животным;

порчу имущества;

другие вмешательства в личную, социальную и профессиональную жизнь жертвы.

— Жертвой сталкинга может стать абсолютно любой человек, независимо от пола, возраста и социального статуса. Однако ученые все-таки выделяют некоторые группы населения, которые более подвержены этому насилию. Исследования показывают, что молодые люди, преимущественно женщины, подвергаются более высокому риску стать жертвами сталкинга. Эта уязвимость усугубляется такими факторами, как предыдущие отношения со сталкером, экономический статус, предшествующий травматический опыт и наличие психологических расстройств, — сообщила психолог.

Специалист подчеркнула, что чаще всего жертвами становятся молодые женщины после инициативы разрыва романтических отношений. Отверженный партнер выбирает сталкинг в качестве оружия в попытке восстановить отношения или отомстить бывшей возлюбленной за мнимые обиды.

— Доказано, что, когда преследователем является бывший интимный партнер, последствия для психоэмоционального состояния жертв оказываются более серьезными, чем тогда, когда в роли преследователя выступает знакомый или незнакомец, — говорит собеседница «ВМ».

Люди с отсутствием финансовой стабильности и низким уровнем дохода также с большей вероятностью становятся жертвами сталкеров и рискуют быть подвергнутыми более тяжелым моделям насильственного поведения. Это связано с тем, что человек с низким уровнем дохода воспринимается сталкером как неспособный защитить себя.

— Такие люди действительно часто сталкиваются с социальной изоляцией. Благодаря чему сталкеру легче нападать на них, при этом не опасаясь вмешательства друзей или семьи. Сталкер также может считать, что финансово незащищенные люди с меньшей вероятностью сообщат о насилии в полицию, что делает их привлекательными мишенями, — предупредила Темирханова.

Кроме того, исследователи обнаружили, что взрослые люди, пережившие жестокое обращение и пренебрежение в детстве или имеющие психологические расстройства, такие как депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство, пограничное расстройство личности, подвержены более высокому риску виктимизации от преследования, добавила психолог.

Как защититься от сталкинга

В России отсутствует закон, запрещающий сталкинг. Более того, у нас отсутствует система социальной осведомленности и поддержки пострадавших. Чтобы защитить себя от навязчивого преследования, психолог советует использовать многогранный подход и помнить, что сталкинг может перерасти в серьезное преступление:

— В первую очередь необходимо составить план безопасности. Заведите тетрадь и держите ее в месте, известном только вам. Записывайте всю информацию, какой обладаете о сталкере, его поведении и угрозах. Подумайте о том, что вы будете делать, если угрозы станут реальными. Выпишите телефоны экстренных служб и близких людей, к которым сможете обратиться за помощью. Продумайте, куда сможете уехать в экстренном случае. Определите, что вы можете сделать прямо сейчас в целях самозащиты. Это может быть блокирование преследователя в социальных сетях, смена номера телефона, изменение ваших привычных маршрутов передвижения, установка видеонаблюдения в месте вашего проживания, проверка автомобиля и телефона на наличие трекеров слежения.

Помимо этого, эксперт посоветовала рассказать близким и друзьям о том, что вас преследуют и кто это делает. Таким образом вы сможете чувствовать себя более защищенными. А еще это не позволит сталкеру втянуть в преследование ваше социальное окружение. Если сможете, то расскажите о преследовании коллегам на работе, соседям и предупредите охрану, что контакты с этим конкретным человеком для вас крайне нежелательны.

— Храните всю переписку с домогательствами и угрозами, записывайте видео с эпизодами физической слежки за вами. В случае усугубления ситуации эти сведения позволят составить представление о том, что происходит. С этими доказательствами будет возможно обратиться в полицию, — сказала специалист.

Если вы предполагаете, что сталкер имеет доступ к вашему компьютеру, то смените пароль и обратитесь к специалисту по кибербезопасности. Попросите научить вас пользоваться интернетом безопасно.

Психолог отметила, что лучше не вступать со сталкером в контакт в попытке убедить его прекратить преследование. Это опасно и может привести к обратному эффекту:

— Ваше намерение объяснить что-то сталкеру может быть воспринято им как награда и знак к дальнейшим более настойчивым действиям. Все, чего добивается сталкер, — это любого контакта с вами. Не предоставляйте ему такого удовольствия.

Доверяйте себе и своим чувствам. Не убеждайте себя, что ничего страшного не произойдет. Страх, тревогу, бессилие и другие трудные эмоции чувствует большинство людей, которых преследуют, рекомендует собеседница «ВМ».