Три преимущества и три недостатка разового секса

Одноразовый секс может случиться с любым из нас, давайте начистоту, тут все взрослые. Порой он бывает как соблазнительное пирожное из витрины: ярко, сладко, быстро. Иногда — это именно то, что надо. А порой — «ой, зачем я это съела» (сразу вспоминаются советы не тащить в рот все, что попало и поскорее выплюнуть гадость). В общем, продолжая ту же метафору, у секса без обязательств, как у любого угощения, есть свои восхитительно вкусные плюсы и не самые очевидные минусы. Давайте разберемся с сексологом Ольгой Василенко: чему радуется и чем рискует тот, кто пускается в краткий эротический заплыв без продолжения.

Быстро, ярко, без лишней драмы

Никто не будет спрашивать, когда вы познакомитесь с его мамой, и не нужно притворяться, что вам тоже интересно обсуждать ипотеку. Все просто: вы пришли за искрой — и она случилась. Без условий и условностей, без выматывающих выяснений «куда мы идем и зачем», без сложных диалогов на тему «а кто ты мне?». Согласитесь, в жизни порой достаточно сложностей, чтобы добавлять себе дополнительных, когда можно просто получить удовольствие.

Повышает самооценку (если не задумываться слишком глубоко)

Когда кто-то хочет вас здесь и сейчас — это, скажем честно, греет душу (и не только).

«Можно почувствовать себя богиней хотя бы на одну ночь — с утра вы снова человек, которому надо идти за хлебом, на работу и разбираться с двойками ребенка в четверти, но ночь-то была огонь!», — говорит эксперт

Свобода и никаких обязательств

После — никаких «позвони, когда приедешь», никаких терзаний о том, когда случится следующее рандеву (и будет ли оно в принципе). Вы свободны, словно вольный ветер, и можно утром сделать яичницу или пить шампанское в гордом и приятном одиночестве, не думая, где взять вторую зубную щетку. И такое тоже порой бывает необходимо.

Может оказаться не пирожным, а не вполне съедобным блюдом

Ну что ж, фото в приложении — одно, реальность — другое.

«Бывает, что все красиво начиналось, но в постели — полный дисконнект, вот как будто подключился к Wi-Fi, а интернет все равно тормозит. А сказать „спасибо, я пас“ вроде как уже поздно, хотя очень полезно воспитать в себе этот скилл — да, вы можете встать и выйти в любой момент, если вам что-то не понравилось, даже если вы только что вскрыли упаковку с презервативом», — настаивает врач.

Эмоции догоняют потом

Даже если вы с удовольствием и наслаждением играете в «я такая сильная и независимая», где-то внутри может щелкнуть.

«А вдруг он был тот самый? А вдруг я теперь останусь навеки никому не нужной? А вдруг он забыл мое имя, и все эти бесконечные истории про „часики тикают“ — это правда?», — говорит эксперт.

И это может быть довольно печально, конечно.

Непредсказуемость последствий

Нет, речь не только про глупости без презерватива (хотя и про них тоже). Речь про то, что человек может вернуться, начать писать, влюбиться, исчезнуть или, например, оказаться вашим новым коллегой. Или, хуже того, боссом. А вы уже видели его в очень смелом ракурсе.

Мораль тут очень простая: разовый секс — это всегда лотерея и аттракцион без страховки. Весело, остро, иногда захватывает дух, а порой — оставляет здоровенный синяк на память. Важно не забывать: ваше тело — это не барная стойка для веселых плясок после возлияний. Это храм, если хотите. И если вы пускаете в него кого-то на одну ночь — пусть этот человек ведет себя с уважением к вам. В конечном счете, выбирайте себя — именно вам дальше жить с этим сладким или горьким послевкусием.