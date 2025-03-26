Почему иностранцы все чаще ищут в жены россиянок

Заполучить в жены русскую красавицу иностранные женихи хотели и десятилетия назад. Сейчас тенденция просматривается еще более отчетливо. Что же привлекает заморских кавалеров в россиянках, в беседе с WomanHit рассказала опытная сваха Анна Осипова. Оказалось, что мужчин из-за границы интересует не только излишне романтизированный обобщенный образ невесты из России, работящей, покорной, всегда приветливой. Все гораздо прозаичнее, чем в фильмах и сериалах.

За рубежом не хватает своих невест

Как ни странно, за пределами нашей страны гендерная статистика резко отличается от российской. Если у нас катастрофически не хватает мужчин, то в Европе, например, их даже слишком много.

«Если у нас сейчас в России мужчин на 13 миллионов уже по официальной статистике меньше, чем женщин, то там все наоборот», — поясняет сваха.

Вот и приходится подыскивать партнершу вне своей территории «обитания». Даже языковой барьер и разница менталитетов не смущают женихов, страстно желающих создать наконец семью и обзавестись потомством.

«Их» феминизм против русской покорности

Конечно, россиянки в большинстве своем сейчас уже не так опираются на мужчину, как раньше, стремятся к независимости и самовыражению, но мифы об их женственности, мудрости и мягкой натуре ходят за границей до сих пор. Пока иностранки ратуют за феминизм и в итоге обрекают себя на одиночество, образ наших девушек выглядит намного выигрышнее. Они кажутся зарубежным мужчинам более подходящими для семейной жизни.

«Для них наша русская женщина, несмотря на то, что ее гипотетический образ поменялся в корне, тем не менее, остается такой же привлекательной, как и раньше», — говорит сваха.

Красота тоже важна

В плане внешних данных любая самая утонченная иностранка непременно проиграет нашим женщинам. Они объективно считаются намного более красивыми, чем те же француженки. А если к внешности добавить еще и характер, получится вообще идеальное «комбо». Ни в какое сравнение с заносчивыми зарубежными невестами наши в этом смысле не идут. И женихи, будучи дальновидными, сразу это смекают. Они готовы в прямом смысле слова ехать на край света, лишь бы сделать предложение потенциальной жене и увезти ее в свою страну, где уже приготовлено уютное гнездышко.

Сваха добавляет, что зарубежные мужчины вовсе не склонны идеализировать русских женщин. Они привыкли смотреть на все трезво, предполагая разные исходы ситуации. Могут не совпасть взгляды, привычки да и ожидания от избранницы. Но это не станет помехой для счастливой и долгой супружеской жизни, если сама женщина заинтересована в этом браке и этом конкретном партнере.