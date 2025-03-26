Существуют ли паранормальные способности и почему мы в них верим

Несмотря на многочисленные подтвержденные случаи мошенничества среди так называемых экстрасенсов, порой действительно кажется, что паранормальные способности существуют. Достаточно вспомнить, как хрупкие женщины поднимают значительные грузы в минуты опасности, а некоторые люди улавливают тончайшие эмоции собеседников, лишь взглянув на их лица. Так существуют ли пси-способности на самом деле? Разбираемся.

Гадалки, маги, ясновидцы и волшебники любого толка — большая часть мировой человеческой культуры. Вспомним о Дельфийском оракуле, к которому жители Древней Греции обращались за советом, традиции составлять гороскопы и находить для важных действий благоприятное по звездам время в Османской империи и феномене Нострадамуса, пророчества которого до сих пор остаются предметом спекуляций.

Сегодня большинство не воспринимает эзотерические практики всерьез. Астрология, гадания и другие недоказуемые способы повлиять на себя и мир вокруг хоть и продолжают пользоваться популярностью, но не являются настоящим жизненным ориентиром для людей. Однако иногда безобидные практики выходят за рамки и наносят настоящий вред жизни тем, кто к ним прибегает. Например, в Америке двум экстрасенсам удалось выманить у преуспевающего потерпевшего около ​​$718 тыс. в качестве платы за воссоединение с умершей возлюбленной. И таких историй больше, чем хотелось бы, в результате чего эзотерические практики все чаще признают мошенничеством и рассматривают их как наказуемое деяние (например, гадание в штате Нью-Йорк карается 90 днями тюремного заключения или штрафом в $500).

В России также начинают бороться с проблемой, которая из-за популяризации некоторых телевизионных проектов ("Битва экстрасенсов", "Слепая", "Порча" и так далее) постепенно набирает обороты. Так, в 2025 году депутаты Госдумы вносят на рассмотрение законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, включая астрологию, магию, энергетическое "лечение" и гадания. Как объясняет председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, проблема в том, что все эти практики не имеют научного обоснования и вводят людей в заблуждение.

Ситуация с экстрасенсами чем-то напоминает положение с интернет-мошенниками, которые продают курсы онлайн. Их жертвами также становятся люди в кризисной ситуации, которые из-за стресса и неуверенности готовы заплатить любые деньги, чтобы получить видимость стабильности и того, что проблему можно разрешить.

Существуют ли паранормальные силы на самом деле?

Экстрасенсорное восприятие, или EST (термин, подразумевающий под собой совокупность большинства пси-способностей, таких как телепатия, ясновидение и др.), относится к одному из наиболее распространенных среди американцев псевдонаучных заблуждений. В России вера в паранормальное также широко распространена: согласно опросу ВЦИОМ 2024 года, лишь 24% граждан РФ не верят ни во что сверхъестественное.

В реальности окончательно доказать или опровергнуть существование сверхъестественного практически невозможно. Проблема заключается уже в том, чтобы создать условия для эксперимента, который помог бы раз и навсегда расставить все точки над i: даже ученые, которые проводят эксперименты с целью опровергнуть экстрасенсорное восприятие, прямо говорят о том, что их результаты нельзя считать за окончательные. Хороший пример — исследование ученых из Гарварда, которые пытались зафиксировать EST с помощью сканирования мозга. Они показывали испытуемым два типа визуальных стимулов: потенциально паранормальные и непаранормальные. Чтобы зафиксировать сверхъестественные способности, ученые не только демонстрировали картинки участникам эксперимента, но и дополнительно подключали потенциально паранормальные каналы, например телепатию (аналогичную картинку показывали родственнику или возлюбленному субъекту в другом месте). В теории это должно было активировать в мозге области, отвечающие за пси-способности, однако изменений в активности неокортекса при дополнительной "сверхъестественной" стимуляции не было зафиксировано.

Авторы исследования считают, что хоть этот эксперимент — одно из наиболее убедительных доказательств отсутствия экстрасенсорного восприятия, полученные данные не могут полностью опровергнуть существование паранормальных способностей. Проблема связана с тем, что отсутствие сверхспособностей — нулевая гипотеза, она принимается по умолчанию, и ее очень сложно как доказать, так и опровергнуть. Это чем-то напоминает презумпцию невиновности: нулевую гипотезу нельзя подтвердить или опровергнуть до тех пор, пока не будет достаточно данных, однозначно указывающих на ее правоту или неправоту. Другими словами, если полученные данные не противоречат нулевой гипотезе, то единственный вывод, который можно сделать, — набор данных предоставил недостаточно доказательств против нулевой гипотезы. А так как нулевая гипотеза может быть в равной степени истинной или ложной, то никакие эксперименты не исключают противоположного результата.

В случае с экстрасенсорным восприятием это работает так: современные попытки изучить телепатию, ясновидение, способности видеть будущее и другие сверхсилы сводятся к тому, что ученые находят данные, которые напрямую не связаны с поставленной проблемой. Говоря простыми словами, наиболее убедительные данные сегодня указывают на то, что паранормальных явлений и способностей не существует, однако со 100-процентной уверенностью утверждать, что доказательства противного никогда не будут найдены, пока рано.

И все же лучше жить так, будто EST и другого "волшебства" нет, ведь еще ни один человек не смог предоставить достаточно убедительные доказательства того, что обладает сверхспособностями. И это несмотря на то, что за демонстрацию экстрасенсорных сил в контролируемых условиях предлагали щедрое вознаграждение в миллион долларов — знаменитый "вызов на миллион долларов" (million dollar challenge), проводимый вплоть до 2015 года, в рамках которого любой желающий мог прийти в лабораторию, продемонстрировать сверхсилы и забрать обещанную награду. Кроме того, важно понимать, что вера в экстрасенсорные способности чем-то напоминает веру в теорию эфира, согласно которой существует некое вещество, заполняющее пространство и служащее для передачи электромагнитных взаимодействий. В современной физике это понятие считается устаревшим: главенствующим подходом в изучении движения и пространственно-временных отношений стала Специальная теория относительности Эйнштейна. Однако в строго научном смысле существование эфира так и не было полностью опровергнуто: некоторые теории, например теория эфира Лоренцо, на чисто формальном уровне "спасают" устаревший подход. Но это вовсе не означает, что его используют современные ученые.

Какие способности можно принять за паранормальные?

Прежде всего стоит начать с того, что большинство паранормальных на первый взгляд явлений и способностей связаны с различными когнитивными искажениями. К таким относятся, например, эффект Барнума (психологический феномен, при котором люди склонны видеть в обобщенном и расплывчатом описании личности черты, относящиеся к их индивидуальности), ошибка подтверждения (склонность к поиску подтверждений и свидетельств в пользу существующего предположения и игнорирование свидетельств, способных опровергнуть это предположение), магическое мышление, апофения (уверенность в том, что прошлые события влияют на будущее, даже если между ними нет связи) и многое другое. Из-за этого нам кажется, например, что довольно расплывчатые предсказания гадалки в точности сбылись, что счастливый талисман помог нам пройти собеседование и получить новую работу, а будущее явилось нам во сне. Не стоит также забывать, что стремление все систематизировать и рационализировать заложено в нас эволюцией, а отсутствие контроля попросту пугает, отсюда и желание находить причины и объяснения для всего. Или узнать свое будущее.

Однако существуют и некоторые реальные способности людей, которые можно принять за паранормальные проявления. Например, феномен истерической силы, при котором человек способен проявить крайнюю степень физической мощи в опасных для жизни или здоровья ситуациях. Наиболее частый пример, который приводят при описании феномена, — как родители после аварии поднимают автомобиль, чтобы спасти находящегося там ребенка. И хотя истерическая сила не была изучена в достаточной степени (ведь воссоздать реально опасные условия в лаборатории практически невозможно), существует множество достоверных сообщений, которые описывают проявления феномена.

Скорее всего, такая реакция связана с целым рядом факторов: выбросом адреналина, который приводит к учащенному сердцебиению и активному дыханию, выделению кортизола, который открывает доступ к сахару в вашем теле, чтобы получить максимум энергии и эндорфинов, снижающих болевые ощущения. Гормональный коктейль придает сил и позволяет реализовать бо́льший по сравнению с обычным физический потенциал.

Другой пример "паранормального" — то, как некоторые люди улавливают эмоции окружающих. Некоторые настолько хорошо читают других, что кажется, будто они обладают телепатическими способностями. Однако и тут есть научное объяснение. На самом деле все люди немного "телепаты": без этого улавливать настроение и намерения других членов коллектива было бы невозможно. Мы действительно подсознательно можем понять, когда собеседник зол или расстроен. Или уловить его радостное настроение. За это отвечают так называемые зеркальные нейроны, они активируются при взгляде на лицо другого человека и помогают выстраивать лучшую коммуникацию. Так, французским ученым удалось доказать, что при взгляде на фото людей, испытывающих "веселую" или "грустную" эмоцию, у нас начинают работать те же области мозга. Именно поэтому людям так нравится смотреть фильмы и спортивные передачи, ходить в театры — эмпатия позволяет нам "включиться" и ощутить происходящее на себе. Что это, если не телепатия?

И последняя "сверхъестественная" способность на сегодня — невероятная память. Некоторые люди обладают настолько хорошей памятью, что могут расписать свой день по минутам и ни разу не ошибиться. Или точно вспомнить, что происходило в эту самую секунду месяц назад.

Данное явление называется гипертимезией — это редкое нейрофизиологическое явление, при котором человек в деталях запоминает бо́льшую часть своего жизненного опыта.

Обычно память людей работает так: исходя из субъективного опыта, люди сохраняют воспоминания о важных и значимых событиях и явлениях, забывая ненужное. Более того, детали того или иного события, как правило, не запоминаются точно: в результате даже люди, пережившие одно и то же, могут интерпретировать прошлое по-разному.

Но в случае гипертимезии это исключено, человек с такой особенностью помнит все очень конкретно. Даты, факты, статистика, цитаты — все, что ускользает из памяти обычных людей, остается в голове у человека с гипертимезией.

Исследование природы этого явления продолжается — скорее всего, данная особенность связана с особенностями строения мозга, увеличенной правой миндалиной и лучшей связью между миндалинами и гиппокампом. Все это приводит к сверхпамяти наряду с повышенной производительностью мозга.

И хотя это состояние кажется очень полезным, специалисты предупреждают, что чрезмерная фокусировка на воспоминаниях, особенно на неприятных, чревата развитием тревоги и депрессии.