Эксперт рассказала, как аллергия на сперму разрушила московскую семью

В Московской области у девушки открылась аллергия на сперму собственного мужа, и патология разрушила семью. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» Наталья Попова.

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По словам Поповой, на прием к ней пришла пациентка моложе 30 лет, пожаловавшаяся на нестерпимый зуд, который испытывает во время секса.

«Когда у пары происходил прерванный половой акт и сперма оказывалась на животе у женщины, живот сразу начинал чесаться, и все вокруг тоже краснело. И даже когда она просто дотрагивалась до мужского биоматериала, чесались пальцы и другие части тела», — рассказала врач и добавила, что женщине помогало антигистаминное средство.

Три года назад, когда пара только поженилась, аллергия не беспокоила девушку, однако со временем симптомы стали усиливаться. Попова отметила, что постоянный прием антигистаминных со временем мог бы привести к осложнениям, а секс с презервативом лишал пару возможности завести детей, о которых мечтали оба. Пара решила расстаться и остаться друзьями.

При этом врач допускает, что отношения можно было бы сохранить.

«Возможно, что не сразу, пришлось бы постараться, долго лечиться. Тут вопрос в другом. Наверное, надо очень сильно любить друг друга, нужно понимать все риски, взвесить «за» и «против». Вероятно, они просто не выдержали этого испытания», — Наталья Попова, аллерголог-иммунолог.

Ранее 22-летний мужчина рассказал, что начал испытывать сильные физические и психические страдания после оргазма и обнаружил, что у него открылась аллергия на сексуальную разрядку. Симптомы начинаются примерно через два-три часа после эякуляции, через восемь-десять часов прогрессируют, а через два-три дня проходят.