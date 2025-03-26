Стало известно, как россияне относятся к идее увеличить возраст молодежи

Большинство россиян (46%) выступают против того, чтобы в стране молодежью считали граждан до 40 лет, показал опрос NEWS.ru. В голосовании приняли участие 2345 человек.

Еще 22% респондентов поддержали идею. 33% опрошенных выбрали вариант — «Мне все равно, это ни на что не влияет».

Ранее музыкант и композитор Юрий Лоза заявил, что идея увеличить возраст, при котором граждане России считаются молодежью до 40 лет, является пиаром. По его мнению, между молодостью и зрелостью существует четкая грань, которую нельзя стирать искусственно. Он отметил, что подобные инициативы не несут практической пользы и создаются ради попытки привлечь внимание и вызвать обсуждение.

До этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что возраст, до которого граждане России считаются молодежью, должен расти, так как увеличивается и продолжительность жизни. Парламентарий вспомнил слова основателя ЛДПР Владимира Жириновского, считавшего, что главное — быть молодым в душе. Нилов также отметил, что данная мера должна принести только положительные изменения. Он напомнил, что в РФ растет и возраст деторождения и создания семьи.