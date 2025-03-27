Ученые нашли связь между травлей и эволюцией

Издевательства — серьёзная проблема, которая затрагивает молодых людей по всему миру. Они могут также привести к определённым последствиям для психического и физического здоровья человека.

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Страны по всему миру мобилизовали усилия по борьбе с травлей. Однако это мало помогло. Одной из причин может быть то, что буллинг — это (как минимум отчасти) эволюционная адаптация. Она даёт подросткам, которые издеваются над другими, популярность, определённые ресурсы, свидания, секс.

В новом исследовании, проведённом в Университете Брока, учёные решили проверить, выходят ли преимущества травли дли тех, кто её осуществляет, за рамки подросткового возраста. Эксперты хотели выяснить, повлияли ли более ранние и частые свидания и секс, которые были у таких подростков, на рождение ими большего количества детей в более позднем возрасте.

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Для проведения нового исследования использовались две работы. Первая представляла собой продольное исследование подростков, включающее около 600 канадских мальчиков и девочек в возрасте от 14 до 25 лет, вторая — ретроспективное исследование с участием более 500 североамериканских взрослых в возрасте от 18 до 35 лет. Оказалось, что подростки, которые травили других, заводили детей раньше и у них их в целом было больше по сравнению с теми, кто травлей не занимался.

Также ещё не опубликованные данные показывают, что бывшие хулиганы в итоге тратят больше энергии на своих детей, чем среднестатистические родители.