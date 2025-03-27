Как справиться с эмоциональным упадком

Людям свойственно уставать: работа, ритм мегаполиса, домашние обязанности, дети и отношения с партнером. Факторов, забирающих силы и энергию, огромное множество. Нетрудно догадаться, что на эмоциональном состоянии такое истощение скажется не самым лучшим образом. Специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты города Москвы Денис Хакимов рассказал "РГ", как можно вернуть себе радость жизни и справиться с выгоранием.

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Причин выгорания, приводящего к низкому тонусу, множество. Среди основных можно назвать стресс на работе, сложности в отношениях, отсутствие баланса между напряжением и расслаблением, нехватка общения с близкими и поддерживающими людьми, недостаток сторонних интересов и хобби.

"Накопившись, такая усталость создает неприятный фон и сопутствующие проявления в виде тревоги, бессонницы, нарушения аппетита, замыкания в себе, низкой самооценки, апатии, ощущения одиночества. Страдают и привычные контакты, коммуникация с родственниками и друзьями, коллегами, ведь в состоянии упадка нам ничего не хочется делать. Даже привычные некогда занятия могут больше не доставлять радости", - отметил Денис Хакимов.

Как же преодолеть это состояние и вернуться к комфортной и наполненной красками жизни?

Методы саморегуляции

Самый простой и доступный способ, помогающий уменьшить стресс - дыхательные практики и визуализация приятных образов. Этот метод доступен абсолютно в любом месте: дома, на работе, на прогулке в парке. Может показаться, что этот метод не работает, но данная практика имеет накопительный эффект, улучшающий общее состояние.

Дайте себе время просто расслабиться, побыть наедине с собой, со своими мыслями. Это очень хорошо помогает осознать происходящее вокруг.

Выработка баланса

Во всем необходима мера. Работа или отношения - хоть и значимые части нашей жизни, но не исчерпывающие. Чтобы избежать выгорания важно научиться не уходить с головой во что-то одно.

Здоровый и продолжительный сон без гаджетов и громкой музыки, отказ от вредных привычек, правильное и сбалансированное питание, посильные физические нагрузки. Это базовые правила заботы о себе.

Найдите увлечение

Важно иметь и хобби, в котором можно найти отдушину после тяжелого трудового дня. Возможно, настало время вспомнить прошлые увлечения, которые были заброшены из-за отсутствия времени или мотивации. А может вы давно хотели попробовать что-то новое, но никак не решались. Самое время заняться чем-то для души.

Живое общение

Коммуникация - отличный способ снять стресс. Выговориться в кругу близких и понимающих людей, получить поддержку и одобрение. Избегайте критикующих, токсичных людей, навязывающих свое мнение - негативных эмоций от них только прибавится.

Работа с психологом

Важно быть в контакте со своим внутренним миром: понимать сильные и слабые стороны, истоки мотивации и т.д. Но сделать это бывает не так просто, как кажется, поэтому на этом пути нам нередко требуется проводник. Общение со специалистом в обстановке принятия и одобрения позволит глубже проникнуть в свои истинные желания, сформировать здоровые привычки и конструктивный образ мышления.

Справка "РГ"

Бесплатную психологическую поддержку можно получить по телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.