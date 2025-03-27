Три простых дыхательных упражнения против стресса

В современном мире стрессы поджидают нас на каждом шагу. Но всего за три минуты вы можете вернуть себе спокойствие и ясность ума с помощью простых дыхательных техник.

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Первое упражнение — глубокое дыхание. Найдите удобное место, закройте глаза и сделайте глубокий вдох через нос, считая до четырех. Затем задержите дыхание на четыре счета и медленно выдохните через рот, тоже на счет четыре. Повторите это несколько раз и вы почувствуете, как напряжение уходит.

Второе упражнение — дыхание по квадрату. Представьте квадрат: на каждом его углу вы будете делать вдох, задерживать дыхание, выдох и снова задерживать. Это помогает сосредоточиться и успокоить разум.

Третье упражнение — дыхание с животом. Положите одну руку на грудь, а другую на живот. Дышите так, чтобы поднималась только рука на животе, а грудь оставалась неподвижной. Это помогает активировать диафрагму и расслабить тело.

Заключите свое дыхательное путешествие, просто посидев в тишине на минуту.

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